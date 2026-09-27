EdF : La promesse de Zidane sur sa compo en Belgique

Zinedine Zidane a apprécié la prestation de l’équipe de France en Turquie. Le sélectionneur va néanmoins procéder à une large revue d’effectif ce lundi en Belgique. Il veut voir tous les joueurs convoqués à l’oeuvre.

Pour son premier match à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane a assuré l’essentiel en Turquie vendredi en l’emportant 0-1. Un succès important sur le plan comptable pour lancer cette Ligue des Nations, mais la performance n’était pas totalement aboutie. Les observateurs vont rapidement attendre davantage de cette équipe new-look, désormais dirigée par l’ex-légende du Real Madrid. Zinedine Zidane voit néanmoins plus loin et pour le déplacement en Belgique, ce lundi lors de la 2e journée de la Ligue des Nations, l’équipe de France devrait être largement remaniée dans sa composition.

Zidane veut voir tous les joueurs à l'oeuvre

Invité de Téléfoot ce dimanche, « Zizou » a confirmé que de nombreux changements étaient à prévoir. Son objectif est clair : voir tous les joueurs de champ convoqués à l’oeuvre durant les quatre matchs de cette trêve internationale. Des éléments comme Jacquet, Kalulu, Yoro, Diouf, Lepaul, Camavinga ou encore Da Cunha, Akliouche, Doué et Barcola sont donc susceptibles de démarrer au stade du Roi Baudouin.

« Est-ce qu’on peut s’attendre à beaucoup de changements dans le onze de départ ? Oui, il y aura des changements. Il y a huit ou neuf joueurs qui peuvent entrer à tout moment. Ce que je veux, c’est pouvoir les utiliser. Mon idée, c’est de voir tout le monde sur les quatre matchs. Ce qui m’a plu contre la Turquie ? Je crois que de toute façon, on a fait que deux entraînements et demi. Jouer comme on l’a fait, je ne peux être que satisfait » a fait savoir Zidane avant de poursuivre au micro de Saber Desfarges.

« Dans un contexte difficile, ce n’est pas facile de gagner en Turquie, ils ont mis beaucoup d’impact. On est content d’avoir gagné notre premier match. Tout n’a pas été parfait mais on a mis des choses en place. Il faut nous améliorer quand on a le ballon. On est capable de mieux faire et on va mieux faire petit à petit, ça c’est sûr » a commenté Zinedine Zidane à la veille de son deuxième match dans le costume de sélectionneur de l’équipe de France. Pour rappel, la Belgique a également gagné son match d’ouverture de la Ligue des Nations 2026 en l’emportant 2-0 face à l’Italie.