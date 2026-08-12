OM : Lorenzi tente un coup diabolique au Brésil

Ce mardi, l'Olympique de Marseille a officialisé la vente de Facundo Medina au Bayer Leverkusen contre 25 millions d'euros, bonus compris. Pour le remplacer, Grégory Lorenzi scrute avec attention le marché brésilien.

Le temps file à grande vitesse et l' OM n'a toujours pas lancé son mercato estival dans le sens des arrivées. Une situation particulièrement tendue, d'autant que le marché des transferts ne ferme ses portes que dans trois petites semaines, et que le championnat de France de Ligue 1 reprend le 21 août prochain, soit moins de 10 jours.

Bruno Genesio va-t-il devoir aligner un onze sans aucune recrue pour l'ouverture de la saison ? C'est en tout cas ce que laisse entendre la tendance actuelle. Pour renflouer les caisses, la direction marseillaise a récemment conclu la vente de Facundo Medina. Arrivé il y a un an contre 22 millions d'euros bonus compris, il repart de la Canebière vers le Bayer Leverkusen contre 25 millions d'euros, avec bonus. Qui dit un joueur de moins dit évidemment un remplaçant à trouver.

L'OM suit Santiago Ramos Mingo

Et aux dernières nouvelles, Grégory Lorenzi compte faire son marché au Brésil. En effet, selon les informations de Sport, l'OM a ajouté le défenseur central gaucher Santiago Ramos Mingo dans sa short-list. A 24 ans, l'Argentin passé par la Masia au FC Barcelone, évolue à l'EC Bahia en première division brésilienne et réalise pour le moment une saison intéressante.

Toutefois, cette opération risque d'être assez complexe pour l'OM. Car oui, malgré la vente de Facundo Medina, les finances sont encore loin d'être au beau fixe. Transfermarkt évalue Santiago Ramos Mingo à 12 millions d'euros, alors que son contrat avec l'écurie brésilienne court jusqu'au 31 décembre 2029. Autrement dit, Marseille va devoir redoubler d'efforts s'il veut aller jusqu'au bout de cette opération.