OM : Hojbjerg déchire l'offre à 15ME qu'il avait acceptée

OM : Hojbjerg déchire l'offre à 15ME qu'il avait acceptée

OM10 août , 16:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM s'attend encore à des départs majeurs cet été sur le marché des transferts. Pierre-Emile Hobjerg est notamment concerné. Mais le joueur danois vient de refuser un départ vers la Premier League qu'il avait accepté dans un premier temps.
L'Olympique de Marseille ne va pas chômer d'ici la fin du mercato estival. Le club phocéen doit absolument vendre afin de soulager ses finances. Tous les joueurs sont concernés, notamment ceux qui disposent d'une belle valeur marchande. L'OM se prépare donc à tous les scénarios. Pierre-Emile Hojbjerg est notamment très courtisé cet été malgré son statut important à Marseille. L'AC Milan avait d'ailleurs des vues sur l'ancien joueur de Tottenham, même si les Lombards vont finalement décider de lâcher l'affaire pour le Phocéen. Newcastle était donc le favori pour le Danois, avant que tout ne tombe à l'eau ces dernières heures.

Hojbjerg en Italie, ça n'arrivera pas cet été ? 

Selon les informations relayées par Tutto Mercato Web, les pensionnaires de San Siro souhaitent désormais se tourner vers d'autres pistes pour renforcer leur milieu de terrain, alors que le profil de l'ancien joueur de Tottenham ne ferait pas l'unanimité. Ce dernier devait rejoindre les rangs de Newcastle, avec qui un accord semblait proche. Cependant, ce lundi après-midi, Santi Aouna annonce que le milieu de terrain danois ne veut plus signer chez les Magpies et a donc demandé à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi d'annuler ce transfert qui devait permettre à l'OM de toucher 15 millions d'euros et surtout de se séparer du joueur le mieux payé du vestiaire avec un salaire de 500.000 euros par mois.

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Hojbjerg profite pour le moment de la pleine confiance de Bruno Genesio, qui l'a d'ailleurs titularisé lors du match de préparation disputé ce dimanche face à l'Athletic Bilbao. L'entraîneur de l'OM attend de son côté quelques signaux positifs de la part de sa direction afin de renforcer son effectif. Et cela concerne tous les secteurs, du poste de gardien de but jusqu'à celui d'attaquant. Le mercato marseillais est donc encore loin d'avoir livré tous ses secrets et les fans de l'Olympique de Marseille devront prendre leur mal en patience jusqu'à la fin du marché des transferts.
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L'OM prépare le retour d'un joueur XXL

XXL carrément.... je l'aimais bien le petit Cengiz mais de là à parler de transfert XXL....

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