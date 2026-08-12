L'OM aidé par le PSG pour recruter un titulaire

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille travaillent activement pour donner des solutions à Bruno Genesio. Et c'est notamment le cas pour le poste de gardien de but, puisque Geronimo Rulli va signer à Manchester City. C'est vers la Juventus que l'OM se tourne pour ce poste avec un coup de pouce du PSG.

indique que l'OM négocie toujours avec la Juventus concernant Michele Di Gregorio. Dans les prochaines heures, l'Olympique de Marseille devrait officialiser le départ de Geronimo Rulli chez les Cityzens , le club de Premier League ayant dépensé près de 3 millions d'euros pour convaincre de lui céder le portier argentin. Après le départ de son gardien de but numéro 1, l'OM doit se mettre en quête de celui qui deviendra le portier titulaire de l'équipe de Bruno Genesio. Lundi, une réunion était annoncée entre les responsables marseillais et ceux du club saoudien du Neom SC au sujet de Marcin Bulka, l'ancien gardien de but polonais de Nice et du PSG. Mais rien n'a filtré de ce rendez-vous et ce mercredi, la Gazzetta dello Sport indique que l'OM négocie toujours avec la Juventus concernant Michele Di Gregorio.

Le PSG aide l'OM à trouver un gardien de but

Du côté de la Juventus, on pense pouvoir se faire prêter Zion Suzuki par le Paris Saint-Germain, lorsque le gardien de but international japonais aura signé avec le PSG , et qu'il faudra donc se séparer de Michele Di Gregorio, arrivé il y a deux ans de Monza pour un coût total de 18 millions d'euros. Si les champions d'Europe donnent leur feu vert pour laisser Suzuki un an à la Juventus, alors le club turinois acceptera de faire de même avec le portier formé à l'Inter. Selon le quotidien sportif italien, qui rappelle que Michele Di Gregorio a été laissé sur le banc lors des deux derniers matchs de préparation de la Juve, le portier italien de 29 ans, intéresse l'Olympique de Marseille, mais également Valence.

Titulaire une grande partie de la saison passée avec la Juventus, Michele Di Gregorio sait que si Zion Suzuki est prêté pour une saison au club bianconero par le Paris Saint-Germain, alors il devra accepter d'être la doublure du portier japonais qui ne viendra à la Juve que pour être numéro 1. Le portier italien est donc favorable à un prêt d'une saison avant de revenir à la Juventus dans une saison.