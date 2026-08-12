Konaté revient amaigri, le Real hallucine

De retour de vacances, Ibrahima Konaté a surpris les observateurs du Real Madrid. Ces derniers ont découvert un défenseur central beaucoup plus affûté, et prêt à relancer sa carrière avec sa nouvelle équipe.

Probablement briefé par ses compatriotes Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, Ibrahima Konaté sait à quoi s’attendre au Real Madrid . Le défenseur central n’aura pas le droit à l’erreur dans la capitale espagnole, sous peine de s’attirer les foudres de la presse locale jamais tendre avec les Merengue décevants. L’ancien joueur de Liverpool a donc tout intérêt à montrer un bien meilleur visage que celui affiché ces derniers mois.

Konaté aminci

Chez les Reds, le Français évoluait très loin de son meilleur niveau, à tel point que sa signature au Real Madrid a surpris. D’ailleurs, les sceptiques n’ont pas changé d’avis en voyant Ibrahima Konaté à la ramasse lors du match pour la troisième place du Mondial 2026 contre l’Angleterre (4-6). Tomas Roncero fait partie de ces observateurs initialement inquiets, puis bluffés par la métamorphose du néo-Merengue. Le journaliste du quotidien AS a en effet découvert une recrue beaucoup plus affûtée pour ses débuts à l’entraînement avec le Real Madrid.

« Je l'ai vu sur les photos aujourd'hui, il a fait quelque chose pendant les vacances, a deviné le spécialiste dans l’émission El Larguero. C'est la première fois que je vois un joueur gros à la Coupe du monde et mince après les vacances. C'est le monde à l'envers. Il est arrivé gros à la Coupe du monde avec l'équipe de France et je ne sais pas s'il a été réprimandé, parce que c'est vrai que son match contre l'Angleterre pour la troisième place a été un tel désastre qu'on se disait qu'au Real, il ne tiendrait pas cinq minutes, et le gamin s'est affiné. » A croire qu’Ibrahima Konaté met toutes les chances de son côté.