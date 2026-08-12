Konaté revient amaigri, le Real hallucine

Konaté revient amaigri, le Real hallucine

Liga12 août , 17:00
parEric Bethsy
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De retour de vacances, Ibrahima Konaté a surpris les observateurs du Real Madrid. Ces derniers ont découvert un défenseur central beaucoup plus affûté, et prêt à relancer sa carrière avec sa nouvelle équipe.
Probablement briefé par ses compatriotes Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, Ibrahima Konaté sait à quoi s’attendre au Real Madrid. Le défenseur central n’aura pas le droit à l’erreur dans la capitale espagnole, sous peine de s’attirer les foudres de la presse locale jamais tendre avec les Merengue décevants. L’ancien joueur de Liverpool a donc tout intérêt à montrer un bien meilleur visage que celui affiché ces derniers mois.

Konaté aminci

Chez les Reds, le Français évoluait très loin de son meilleur niveau, à tel point que sa signature au Real Madrid a surpris. D’ailleurs, les sceptiques n’ont pas changé d’avis en voyant Ibrahima Konaté à la ramasse lors du match pour la troisième place du Mondial 2026 contre l’Angleterre (4-6). Tomas Roncero fait partie de ces observateurs initialement inquiets, puis bluffés par la métamorphose du néo-Merengue. Le journaliste du quotidien AS a en effet découvert une recrue beaucoup plus affûtée pour ses débuts à l’entraînement avec le Real Madrid.
« Je l'ai vu sur les photos aujourd'hui, il a fait quelque chose pendant les vacances, a deviné le spécialiste dans l’émission El Larguero. C'est la première fois que je vois un joueur gros à la Coupe du monde et mince après les vacances. C'est le monde à l'envers. Il est arrivé gros à la Coupe du monde avec l'équipe de France et je ne sais pas s'il a été réprimandé, parce que c'est vrai que son match contre l'Angleterre pour la troisième place a été un tel désastre qu'on se disait qu'au Real, il ne tiendrait pas cinq minutes, et le gamin s'est affiné. » A croire qu’Ibrahima Konaté met toutes les chances de son côté.
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…Franchement ce match bof on l a deja gagné…. Ah bon ?? 😳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Timber vaut 25 millions. la proposition de Porto est minable. Faire une proposition 10 millions en dessous du prix référence c'est lamentable. Höjberg partira mais certainement pas Timber. Faut savoir arrêter mister Mc Court.

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Franchement ce match bof on l a deja gagné cette compétition donc ...je suis peux etre devenu exigeant... mais maintenant compte que le championnat et la c1 pour moi . Apres Hâte de voir akliouche sous nos couleur !!! .

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La saignée va falloir qu'elle s'arrête à un moment aussi. Hojberg ou Timber, un des 2 doit partir OK. Mais pas les 2 non plus. Y'a des matchs à jouer il paraît...

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