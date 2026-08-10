L'OM prépare le retour d'un joueur XXL

L'OM pourrait réaliser quelques coups surprises cet été sur le marché des transferts. Cengiz Ünder pourrait notamment faire son retour au Stade Vélodrome.

L'Olympique de Marseille a du pain sur la planche cet été pour dégraisser son effectif et assainir ses finances. Bruno Genesio est conscient de la situation, mais espère tout de même pouvoir compter sur des renforts dans les prochains jours. L' OM s'intéresse à plusieurs profils intéressants. Une piste mène notamment vers un joueur qui connaît bien le Stade Vélodrome, à savoir Cengiz Ünder. En Turquie, certains pensent en effet que le natif de Sındırgı pourrait retrouver son ancienne équipe prochainement.

Cengiz Ünder de retour à l'OM, tout est ouvert

Selon les informations de Sercan Hamzaoğlu, l'Olympique de Marseille a récemment pris des renseignements auprès de Fenerbahçe afin de savoir si un départ d'Ünder était envisageable cet été. Encore sous contrat à Istanbul jusqu'en juin 2027, l'international turc est plus que jamais sur le départ, lui qui vient d'enchaîner deux prêts. L'OM pourrait donc réaliser une belle opération avec un joueur expérimenté à moindre coût et qui connaît déjà parfaitement le club pour y avoir évolué de 2021 à 2023.

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Les prochaines heures nous en diront plus sur ce dossier, alors qu'Ünder va écouter les offres qui lui seront faites. Son expérience de la Ligue 1 et sa connaissance de l'environnement marseillais pourraient jouer en sa faveur, même si les finances phocéennes obligeront une nouvelle fois les dirigeants à avancer avec prudence.