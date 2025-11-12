ICONSPORT_180605_0047

OM : Guardiola veut De Zerbi à Manchester City

OM12 nov. , 8:20
parGuillaume Conte
1
S'il devait décider de stopper à Manchester City l'été prochain, après 10 ans en charge du club, Pep Guardiola verrait bien Roberto De Zerbi lui succéder. L'OM est prévenu.
En juin prochain, cela fera 10 ans que Pep Guardiola a pris les commandes de Manchester City. Avec des moyens financiers colossaux mais aussi un projet de jeu qui a fonctionné pendant des années, l’entraîneur catalan a tout gagné avec les Sky Blues. Ces derniers mois, il a confié à plusieurs reprises qu’il se verrait bien souffler prochainement, évoquant même une retraite dans un ou deux ans.
Même s’il possède un contrat allant jusqu’en juin 2027, le voir partir en fin de saison n’est plus impossible. The Times révèle ainsi que Pep Guardiola pourrait bien tirer sa révérence à l’issue de la saison actuelle. L’idée est en tout cas « sur la table » selon Paul Hirst, le correspondant à Manchester du journal britannique. Les raisons sont nombreuses pour expliquer cette décision, mais la lassitude du manager espagnol est la principale. Le fait qu’il ait réussi à relancer son équipe après des saisons moins abouties est aussi un point important qui pourrait permettre à Pep Guardiola de laisser la main. 

Trois noms sortent pour succéder à Guardiola

Une perspective qui est déjà envisagée par le Board de Manchester City, puisque plusieurs noms ont été couchés, histoire d’être prêt en cas de départ de Guardiola. Un nom est favori, il s’agit de Andoni Iraola, actuel manager de Bournemouth et considéré comme compatible avec le jeu et les joueurs en place à City.
Mikel Arteta est également cité, même si l’Espagnol est bien évidemment en place avec Arsenal, et sera quasiment impossible à déloger sauf coup de Trafalgar. Néanmoins, le média Team Tealk dévoile que, si l’ancien coach du Barça à son mot à dire pour son successeur, il mettrait bien une pièce sur Roberto De Zerbi.
Le technicien italien, actuellement en poste à l’OM, est hautement considéré en Angleterre après son passage tout de même solide à Brighton. Guardiola en a toujours dit le plus grand bien, et comme de nombreux managers, il s’est inspiré des changements de postes incessants associé au pressing tout terrain qu’avait mis en place De Zerbi à Sassuolo. Pas encore de quoi s’inquiéter pour l’OM, mais RDZ sait en tout cas qu’un sacré club pourrait s’intéresser à lui cet été si Guardiola venait à stopper son aventure après 10 ans à Manchester City.

Lire aussi

OM : Mingueza pour zéro euro, Longoria est bouillantOM : Mingueza pour zéro euro, Longoria est bouillant
La Juve propose un échange insolite à l'OMLa Juve propose un échange insolite à l'OM
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276316_0011
Equipe de France

EdF : Deschamps est un génie, il exige une statue

ICONSPORT_275433_0170
OM

L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME

ICONSPORT_253092_0057 (1)
OL

Textor en Angleterre, les Lyonnais les terrorisent

ICONSPORT_274509_0028 (1)
PSG

« Barcola est à 50% » : Un proche alerte le PSG

Fil Info

11:30
EdF : Deschamps est un génie, il exige une statue
11:00
L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME
10:30
Textor en Angleterre, les Lyonnais les terrorisent
10:00
« Barcola est à 50% » : Un proche alerte le PSG
9:30
L'ASSE c'est mythique, un joueur en rêve déjà
9:00
Endrick à Lyon, l'OL lui cherche déjà un logement
8:40
PSG : Nasser Al-Khelaïfi prépare un coup génial
8:00
L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

le rapport avec la possession ? aucun comment se cacher derriere une chose qui n'a rien a voir

L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME

Mais même ca ca suffit pas. Qu'on arrête de sortir des noms c'est tout.

L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

Le ballon est même légèrement dévié !

La Juve propose un échange insolite à l'OM

Ca serait une énorme connerie.

L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

sur mayulu ? mdr il n'y a jamais faute et si faute il y a elle est pour lyon arreter d'inventer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading