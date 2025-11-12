OM : Guardiola veut De Zerbi à Manchester City

S'il devait décider de stopper à Manchester City l'été prochain, après 10 ans en charge du club, Pep Guardiola verrait bien Roberto De Zerbi lui succéder. L'OM est prévenu.

En juin prochain, cela fera 10 ans que Pep Guardiola a pris les commandes de Manchester City. Avec des moyens financiers colossaux mais aussi un projet de jeu qui a fonctionné pendant des années, l’entraîneur catalan a tout gagné avec les Sky Blues. Ces derniers mois, il a confié à plusieurs reprises qu’il se verrait bien souffler prochainement, évoquant même une retraite dans un ou deux ans.

Même s’il possède un contrat allant jusqu’en juin 2027, le voir partir en fin de saison n’est plus impossible. The Times révèle ainsi que Pep Guardiola pourrait bien tirer sa révérence à l’issue de la saison actuelle. L’idée est en tout cas « sur la table » selon Paul Hirst, le correspondant à Manchester du journal britannique. Les raisons sont nombreuses pour expliquer cette décision, mais la lassitude du manager espagnol est la principale. Le fait qu’il ait réussi à relancer son équipe après des saisons moins abouties est aussi un point important qui pourrait permettre à Pep Guardiola de laisser la main.

Trois noms sortent pour succéder à Guardiola

Une perspective qui est déjà envisagée par le Board de Manchester City, puisque plusieurs noms ont été couchés, histoire d’être prêt en cas de départ de Guardiola. Un nom est favori, il s’agit de Andoni Iraola, actuel manager de Bournemouth et considéré comme compatible avec le jeu et les joueurs en place à City.

Mikel Arteta est également cité, même si l’Espagnol est bien évidemment en place avec Arsenal, et sera quasiment impossible à déloger sauf coup de Trafalgar. Néanmoins, le média Team Tealk dévoile que, si l’ancien coach du Barça à son mot à dire pour son successeur, il mettrait bien une pièce sur Roberto De Zerbi.