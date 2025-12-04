MU - West Ham

PL : Manchester United tenu en échec par un relégable

Premier League04 déc. , 22:52
parAlexis Rose
0
14e journée de Premier League :
Old Trafford.
Manchester United - West Ham : 1-1.
Buts : Dalot (58e) pour Manchester United ; Magassa (84e) pour West Ham.
Avec ce match nul contre une équipe relégable, MU rate l'occasion de remonter dans le Top 5 de la Premier League. Les Red Devils sont huitièmes, à deux longueurs de Chelsea et des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Premier League

04 décembre 2025 à 21:00
Manchester United
Dalot Teixeira58'
1
1
Match terminé
West Ham United
Magassa83'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
88
ENTRE
L. Martínez
Manchester UnitedManchester United
SORT
L. Shaw
Manchester UnitedManchester United
Remplacement
87
ENTRE
M. Kilman
West Ham UnitedWest Ham United
SORT
C. Wilson
West Ham UnitedWest Ham United
Carton jaune
85
L. Shaw
Manchester UnitedManchester United
But
83
S. Magassa
West Ham UnitedWest Ham United
Voir Les Détails Complets Du Match
0
