PL : Manchester United tenu en échec par un relégable

14e journée de Premier League :

Old Trafford.

Manchester United - West Ham : 1-1.

Buts : Dalot (58e) pour Manchester United ; Magassa (84e) pour West Ham.

Avec ce match nul contre une équipe relégable, MU rate l'occasion de remonter dans le Top 5 de la Premier League. Les Red Devils sont huitièmes, à deux longueurs de Chelsea et des places qualificatives pour la Ligue des Champions.