FCN : Même les joueurs demandent des recrues à Nantes

En grand danger après une première partie de saison catastrophique, le FC Nantes s’apprête à vivre un mercato hivernal très agité. De nombreuses recrues devraient débarquer à La Beaujoire, à la demande même des cadres de Luis Castro.

Depuis son épopée folle entre 2022 et 2023, avec une victoire en Coupe de France, un grand retour en Coupe d’Europe et une deuxième finale de CDF, le FC Nantes n’y arrive vraiment plus. Reparti sur un nouveau projet basé sur les jeunes de son centre de formation l’été dernier, le club jaune et vert pensait vivre une saison moins compliquée que la dernière sous les ordres d’Antoine Kombouaré. Mais pas du tout, bien au contraire, puisqu’après 14 journées de championnat, le Nantes de Luis Castro est barragiste avec trois points de retard sur le premier non-relégable.

Autant dire qu’avant d’affronter le leader lensois ce samedi à La Beaujoire, l’heure est déjà grave pour les Canaris, qui n’ont gagné que deux fois depuis le début de la saison. Si les joueurs nantais font leur maximum pour relancer la machine, la direction attend le mercato de janvier avec impatience pour renforcer l’effectif sur toutes les lignes. Même les cadres de Castro, à l’image de Johann Lepenant, réclament d’eux-mêmes des renforts pour la deuxième partie de saison.

« Deux ou trois recrues pour amener une certaine concurrence »

« On est un groupe jeune, ça met du temps à se mettre en place. Après, il y a aussi un mercato qui arrive. Je pense qu’il y aura quelques arrivées. En tout cas, j’espère. Le groupe bosse, on n’est pas des tricheurs. On donne tout à l’entraînement. Même en match, on essaie de montrer le meilleur visage possible. Le staff bosse. Tous les jours, il est là à chercher des solutions. On ne lâche rien. Je sais que le vent va tourner. Oui, je pense qu’il va falloir deux ou trois recrues pour amener une certaine concurrence. Que le groupe se pousse vers le haut. Je pense que c’est ainsi qu’on va réussir à réaliser de belles choses. Il faut qu’à l’avenir les équipes craignent de venir jouer contre nous », a avoué, , a avoué, en conférence de presse , le milieu de terrain nantais, qui va voir son voeu se réaliser plus vite que prévu sachant que le FCN va accueillir sa première recrue de l’hiver en la personne de Deiver Machado dès la semaine prochaine.