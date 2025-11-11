OM : Mingueza pour zéro euro, Longoria est bouillant

Pablo Longoria a déniché un bon plan en Espagne pour l'OM. Ancien du Barça, Oscar Mingueza sera libre au mois de juin, même si son transfert au mercato de janvier est aussi évoqué.

En dépit d’un recrutement très solide dans ce secteur de jeu, l’Olympique de Marseille n’est pas totalement satisfait de sa défense centrale. Benjamin Pavard est parti fort mais a connu ensuite des semaines assez terribles au niveau de ses implication dans les buts. Leonardo Balerdi reste le joueur irrégulier capable de passer à travers des gros matchs. Et Nayef Aguerd s’est imposé comme patron, même si entre les blessures et la Coupe d’Afrique des Nations, cela pourrait déboucher sur un hiver compliqué à l’OM.

Le mois de janvier sera pourtant capital, ne serait-ce que pour conserver l’espoir d’une qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions. C’est pourquoi, selon Mundo Deportivo, l’OM fait partie des cinq clubs candidats à la venue d’Oscar Mingueza. L’ancien joueur du centre de formation du FC Barcelone est un solide défenseur central du Celta Vigo depuis 2022. Une formation avec laquelle il enchaine les matchs, ce qui fait de lui un des joueurs les plus solides à son poste.

Oscar Mingueza (au centre), Celta Vigo

A 26 ans, il arrive pourtant en fin de contrat au mois de juin. L’été dernier, des offres à hauteur de 12 à 14 millions d’euros sont tombées, mais le club galicien a tout refusé dans l’espoir de prolonger son contrat. Mais cela n’en prend pas le chemin. La situation est donc bloquée car le Celta Vigo veut 20 millions d’euros pour libérer son joueur dès le mois de janvier, à six mois de la fin de son contrat. Il faut dire que le Barça possède toujours 50 % des droits sur le joueur et touchera donc la moitié du montant d’un éventuel transfert.

Le Barça peut racheter Mingueza

Même si les prétendants sont parfois fortunés, puisqu’outre l’OM, Newcastle, Leipzig, Aston Villa et West Ham sont sur les rangs, la somme de 20 millions d’euros sera difficile à obtenir. Le Celta Vigo finira-t-il par accepter un montant inférieur ? C’est une possibilité. Mais du côté de Marseille, on mise aussi sur l’immobilisme et un joueur qui sera disponible pour zéro euro au mois de juin.

Le média espagnol précise que le Barça possède une clause pour racheter le joueur pour 10 millions d’euros, mais que ce n’est pas du tout prévu dans l’agenda du club catalan. Débourser une somme importante cet hiver, ou faire le forcing pour récupérer Mingueza gratuitement dans six mois, Pablo Longoria a déjà sa petite idée, lui qui n’a jamais caché que recruter des joueurs libres était l’un de ses objectifs en matière de mercato.