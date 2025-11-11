ICONSPORT_274434_0029

OM : Mingueza pour zéro euro, Longoria est bouillant

OM11 nov. , 18:00
parGuillaume Conte
4
Pablo Longoria a déniché un bon plan en Espagne pour l'OM. Ancien du Barça, Oscar Mingueza sera libre au mois de juin, même si son transfert au mercato de janvier est aussi évoqué. 
En dépit d’un recrutement très solide dans ce secteur de jeu, l’Olympique de Marseille n’est pas totalement satisfait de sa défense centrale. Benjamin Pavard est parti fort mais a connu ensuite des semaines assez terribles au niveau de ses implication dans les buts. Leonardo Balerdi reste le joueur irrégulier capable de passer à travers des gros matchs. Et Nayef Aguerd s’est imposé comme patron, même si entre les blessures et la Coupe d’Afrique des Nations, cela pourrait déboucher sur un hiver compliqué à l’OM. 
Le mois de janvier sera pourtant capital, ne serait-ce que pour conserver l’espoir d’une qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions. C’est pourquoi, selon Mundo Deportivo, l’OM fait partie des cinq clubs candidats à la venue d’Oscar Mingueza. L’ancien joueur du centre de formation du FC Barcelone est un solide défenseur central du Celta Vigo depuis 2022. Une formation avec laquelle il enchaine les matchs, ce qui fait de lui un des joueurs les plus solides à son poste. 
ICONSPORT_275929_0021
Oscar Mingueza (au centre), Celta Vigo
A 26 ans, il arrive pourtant en fin de contrat au mois de juin. L’été dernier, des offres à hauteur de 12 à 14 millions d’euros sont tombées, mais le club galicien a tout refusé dans l’espoir de prolonger son contrat. Mais cela n’en prend pas le chemin. La situation est donc bloquée car le Celta Vigo veut 20 millions d’euros pour libérer son joueur dès le mois de janvier, à six mois de la fin de son contrat. Il faut dire que le Barça possède toujours 50 % des droits sur le joueur et touchera donc la moitié du montant d’un éventuel transfert. 

Le Barça peut racheter Mingueza

Même si les prétendants sont parfois fortunés, puisqu’outre l’OM, Newcastle, Leipzig, Aston Villa et West Ham sont sur les rangs, la somme de 20 millions d’euros sera difficile à obtenir. Le Celta Vigo finira-t-il par accepter un montant inférieur ? C’est une possibilité. Mais du côté de Marseille, on mise aussi sur l’immobilisme et un joueur qui sera disponible pour zéro euro au mois de juin. 
Le média espagnol précise que le Barça possède une clause pour racheter le joueur pour 10 millions d’euros, mais que ce n’est pas du tout prévu dans l’agenda du club catalan. Débourser une somme importante cet hiver, ou faire le forcing pour récupérer Mingueza gratuitement dans six mois, Pablo Longoria a déjà sa petite idée, lui qui n’a jamais caché que recruter des joueurs libres était l’un de ses objectifs en matière de mercato. 
Ó. Mingueza García

Ó. Mingueza García

SpainEspagne Âge 26 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs11
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_276732_0345
PSG

Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende

ol tolisso restera malgre son gros salaire iconsport 258634 0533 395638
OL

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

ICONSPORT_265287_0108
OM

L'OM va virer 6 joueurs cet hiver

ICONSPORT_272571_0049 (1)
PSG

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Fil Info

20:30
Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende
20:00
« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso
19:40
L'OM va virer 6 joueurs cet hiver
19:20
PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe
19:00
Cristiano se prend pour le GOAT, Ronaldo se marre
18:40
PSG : L'avocat de Luis Campos prend la parole sur RMC
18:20
Lille : Giroud, ça devient gênant
17:30
PSG : Luis Campos trouve le milieu idéal en Bundesliga

Derniers commentaires

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Oui dommage de se passer du russe il est bon en plus ... chevalier doit accepter la concurrence et le niveau d un très grand club

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Entre Tollisoldes, MorAieaieaie et Fauxfanana , les Zinzins ont le podium des simulations en FarmersLigue … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Il simule beaucoup plus que les autres et son statut de Cap’tain devrait l’obliger au contraire. Les Zarbittes se sont laissés avoir un temps mais ça c’est du passé … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Stigmatiser Tolisso c'est ridicule, il se prends aussi des vrais coups. Ca serait ridicule de dire qu'il simule tout le temps.

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Cheval a de la chance que Safauxneuf soit ruskov , sinon il aurait déjà été un peu sur le banc … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading