TV : LOSC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 104 déc. , 23:30
parAlexis Rose
0
Placés dans la roue des leaders de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille et le Lille OSC vont s’affronter ce vendredi pour tenter de mettre la pression sur le PSG dans la course au titre.

Quelle heure pour LOSC - OM ?

Le choc entre Lille et Marseille aurait parfaitement pu être la grande affiche de cette 15e journée de championnat, mais sachant que les clubs vont retrouver les joies des Coupes d’Europe dès la semaine prochaine, la LFP a décidé de placer ce choc alléchant en début de week-end. En effet, ce LOSC-OM se disputera ce vendredi 5 décembre à 21h00 au Stade Pierre Mauroy. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - OM ?

Avec cette affiche avancée, la programmation TV de cette avant-dernière journée de championnat avant la trêve hivernale a quelque peu été bouleversée. Si beIN Sports diffuse normalement le match du samedi après-midi, la chaîne qatarie diffusera exceptionnellement ce match du vendredi. Puisque ce Lille - Marseille sera sur beIN Sports 1.

Les compos probables de LOSC - OM :

Remonté à la quatrième place du classement de la L1 grâce à sa belle victoire à 10 contre Le Havre la semaine dernière (1-0), le LOSC n’a que trois points de retard sur le podium et sur son adversaire de ce week-end. Autant dire qu’avant de disputer un match important contre les Young Boys en Europa League jeudi prochain, le club nordiste rêve de frapper fort contre l’OM pour recoller aux équipes de tête et prendre ses aises sur celles de derrière. Pour cette rencontre, Bruno Genesio fera sans Alexsandro ou Bouaddi.
La compo probable du LOSC : Ozer - Meunier, Ngoy, Mbemba, Perraud - Bentaleb, André - Correia, Mukau, Fernandez-Pardo - Giroud.
Une semaine après avoir loupé le coche contre Toulouse en se faisant rejoindre dans le temps additionnel au Vélodrome (2-2), l’OM se déplacera à Lille avec l’ambition de récupérer au moins provisoirement la tête de la L1. Troisième à deux longueurs de Lens et une du PSG, Marseille devra donc s’imposer dans le Nord de la France pour remplir sa mission. Pas simple, sachant que l’OM s’apprête à jouer un match important contre la Royale Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions mardi prochain, et que Roberto De Zerbi fera sans Gouiri, Medina, Murillo ou Traoré.
La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Vermeeren - Greenwood, Gomes, Paixao - Aubameyang.

Ligue 1

05 décembre 2025 à 21:00
LOSC Lille
21:00
Olympique Marseille
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

