TV : LOSC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Placés dans la roue des leaders de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille et le Lille OSC vont s’affronter ce vendredi pour tenter de mettre la pression sur le PSG dans la course au titre.

Quelle heure pour LOSC - OM ?

Le choc entre Lille et Marseille aurait parfaitement pu être la grande affiche de cette 15e journée de championnat, mais sachant que les clubs vont retrouver les joies des Coupes d’Europe dès la semaine prochaine, la LFP a décidé de placer ce choc alléchant en début de week-end. En effet, ce LOSC-OM se disputera ce vendredi 5 décembre à 21h00 au Stade Pierre Mauroy. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - OM ?

Avec cette affiche avancée, la programmation TV de cette avant-dernière journée de championnat avant la trêve hivernale a quelque peu été bouleversée. Si beIN Sports diffuse normalement le match du samedi après-midi, la chaîne qatarie diffusera exceptionnellement ce match du vendredi. Puisque ce Lille - Marseille sera sur beIN Sports 1.

Les compos probables de LOSC - OM :

Remonté à la quatrième place du classement de la L1 grâce à sa belle victoire à 10 contre Le Havre la semaine dernière (1-0), le LOSC n’a que trois points de retard sur le podium et sur son adversaire de ce week-end. Autant dire qu’avant de disputer un match important contre les Young Boys en Europa League jeudi prochain, le club nordiste rêve de frapper fort contre l’OM pour recoller aux équipes de tête et prendre ses aises sur celles de derrière. Pour cette rencontre, Bruno Genesio fera sans Alexsandro ou Bouaddi.

La compo probable du LOSC : Ozer - Meunier, Ngoy, Mbemba, Perraud - Bentaleb, André - Correia, Mukau, Fernandez-Pardo - Giroud.

Une semaine après avoir loupé le coche contre Toulouse en se faisant rejoindre dans le temps additionnel au Vélodrome (2-2), l’OM se déplacera à Lille avec l’ambition de récupérer au moins provisoirement la tête de la L1. Troisième à deux longueurs de Lens et une du PSG, Marseille devra donc s’imposer dans le Nord de la France pour remplir sa mission. Pas simple, sachant que l’ OM s’apprête à jouer un match important contre la Royale Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions mardi prochain, et que Roberto De Zerbi fera sans Gouiri, Medina, Murillo ou Traoré.

La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Vermeeren - Greenwood, Gomes, Paixao - Aubameyang.