ICONSPORT_278470_0315
Lamine Camara

Il a fait très mal à Chevalier, la Premier League le veut

Mercato04 déc. , 23:00
parQuentin Mallet
0
Auteur d'un début de saison tronqué avec l'AS Monaco à cause d'une blessure à la cheville, Lamine Camara fait toutefois l'objet d'une convoitise accrue de plusieurs clubs de Premier League, dont Newcastle, pour un transfert en janvier.
Lamine Camara a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. En cause, un tacle assassin sur Lucas Chevalier, complètement en retard sur le ballon, qui aurait pu coûter très cher au portier du Paris Saint-Germain. A vitesse réelle, le tacle était déjà impressionnant, et sur les ralentis, on peut encore mieux voir la dangerosité de son geste. Pour autant, Clément Turpin et ses assistants VAR n'ont pas jugé correct de lui distribuer un carton rouge. En parallèle de cette longue polémique, Lamine Camara fait aussi l'objet de spéculations sur son avenir à Monaco, alors que Newcastle et plusieurs autres pensionnaires de Premier League le suivent de très près pour un éventuel transfert au mois de janvier.
L. Camara

L. Camara

SenegalSénégal Âge 21 Milieu

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Lamine Camara intéresse Newcastle

C'est en tout cas ce qu'affirme Ekrem Konur. Le journaliste insider a récemment indiqué sur X que Newcastle ciblait Lamine Camara pour un transfert lors de la prochaine fenêtre hivernale. Les Magpies semblent apprécier les prestations de l'international sénégalais, lequel a toutefois vu sa première moitié de saison hachée par une blessure importante à la cheville. Désireux de renforcer leur entrejeu, les pensionnaires du St James's Park en pincent visiblement pour le joueur de 21 ans, arrivé à Monaco lors de l'été 2024 contre 15 millions d'euros et qui en vaut aujourd'hui le double selon Transfermarkt.
Du côté de Monaco, on voit d'un mauvais œil un départ de Lamine Camara cet hiver. Ekrem Konur explique en effet que les dirigeants monégasques sont réticents à l'idée de le vendre le mois prochain, à la fois pour son apport sportif, et parce que son contrat court jusqu'en juin 2029.
0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 16e journée

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée

ICONSPORT_277701_0099
Ligue 1

TV : LOSC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 16e journée
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée
23:30
TV : LOSC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
22:52
PL : Manchester United tenu en échec par un relégable
22:40
PSG : Le Barça dit non à Luis Enrique
22:20
Textor demande à l'OL de lui dire merci
22:00
FCN : Même les joueurs demandent des recrues à Nantes
21:30
L’Afrique maltraitée, colère à Rennes

Derniers commentaires

PSG : Le Barça dit non à Luis Enrique

Merci Foot01 pour nous avoir donné cette "info" made in "Don Balon". Quand ce n'est pas Fichajes, c'est Don Balon.

L’Afrique maltraitée, colère à Rennes

Et Motsepe ! Il ne bouge même pas son petit doigt. C'est vraiment dommage de se laisser faire ! C'est pour ça qu'il a été voté ? Pour ne rien faire ?

De Zerbi n'est pas venu à l'OM pour être barragiste

Tout ça pour avoir battu le PSG par pur hasard ! Vous avez commencé ensemble et pourtant. Ce que l'on craint, c'est ce qui arrive !

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

Ça ne dépend pas malheureusement de toi.

Textor demande à l'OL de lui dire merci

et OL accademie de Mezieu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading