Il a fait très mal à Chevalier, la Premier League le veut

Auteur d'un début de saison tronqué avec l'AS Monaco à cause d'une blessure à la cheville, Lamine Camara fait toutefois l'objet d'une convoitise accrue de plusieurs clubs de Premier League, dont Newcastle, pour un transfert en janvier.

Lamine Camara a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. En cause, un tacle assassin sur Lucas Chevalier, complètement en retard sur le ballon, qui aurait pu coûter très cher au portier du Paris Saint-Germain . A vitesse réelle, le tacle était déjà impressionnant, et sur les ralentis, on peut encore mieux voir la dangerosité de son geste. Pour autant, Clément Turpin et ses assistants VAR n'ont pas jugé correct de lui distribuer un carton rouge. En parallèle de cette longue polémique, Lamine Camara fait aussi l'objet de spéculations sur son avenir à Monaco, alors que Newcastle et plusieurs autres pensionnaires de Premier League le suivent de très près pour un éventuel transfert au mois de janvier.

L. Camara Sénégal • Âge 21 • Milieu Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 7 Buts 0 Passes décisives 3 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Lamine Camara intéresse Newcastle

C'est en tout cas ce qu'affirme Ekrem Konur. Le journaliste insider a récemment indiqué sur X que Newcastle ciblait Lamine Camara pour un transfert lors de la prochaine fenêtre hivernale. Les Magpies semblent apprécier les prestations de l'international sénégalais, lequel a toutefois vu sa première moitié de saison hachée par une blessure importante à la cheville. Désireux de renforcer leur entrejeu, les pensionnaires du St James's Park en pincent visiblement pour le joueur de 21 ans, arrivé à Monaco lors de l'été 2024 contre 15 millions d'euros et qui en vaut aujourd'hui le double selon Transfermarkt.

Du côté de Monaco, on voit d'un mauvais œil un départ de Lamine Camara cet hiver. Ekrem Konur explique en effet que les dirigeants monégasques sont réticents à l'idée de le vendre le mois prochain, à la fois pour son apport sportif, et parce que son contrat court jusqu'en juin 2029.