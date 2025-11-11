l om a triche daniel riolo le vit mal hojbjerg 2 388256

La Juve propose un échange insolite à l'OM

OM11 nov. , 16:30
parHadrien Rivayrand
0
L'OM pourrait connaitre un mercato d'hiver agité, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Un départ de Pierre-Emile Hojbjerg n'est pas impensable. 
L'Olympique de Marseille rêve toujours de titre en Ligue 1 cette saison. Les hommes de Roberto De Zerbi sont pour le moment deuxièmes du championnat. En Ligue des champions, les choses sont en revanche plus compliquées. Si les Phocéens ont un bel effectif, il parait cependant limité pour franchir un cap. Parmi les joueurs qui ont plus de mal à exister depuis quelque temps : Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois pourrait d'ailleurs quitter l'OM lors du marché des transferts hivernal. Surtout au vu de l'équipe qui lui fait de l'oeil pour le récupérer... 

Hojbjerg, déjà la fin ? 

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus veut en effet recruter l'ancien de Tottenham dans les prochaines semaines. Luciano Spalletti recherche pour les Piémontais un milieu de terrain expérimenté, travailleur et doté d'un esprit tourné vers le collectif. Afin de convaincre l'OM de lâcher Hojbjerg, la Juve est apparemment disposée à inclure un joueur dans le deal, à savoir Manuel Locatelli. A noter qu'en cas d'échec pour le Danois, la Juve a déjà un plan B en la personne d'Adrian Bernabé de Parme. Reste à savoir si Hojbjerg serait motivé à l'idée de quitter Marseille pour rejoindre les rangs de la Juve et si la direction de l'OM est ouverte à une vente. Pour rappel, Pierre-Emile Hojbjerg est encore sous contrat sur la Canebière jusqu'en juin 2028. Il est estimé à 20 millions d'euros. Une belle rentrée d'argent en perspective pour les Marseillais s'ils étaient vendeurs. 

Lire aussi

Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du piedRonaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied
Medhi Benatia et la direction sportive de l'OM décideront prochainement de la stratégie à adopter sur le marché des transferts hivernal. Cela dépendra des futurs résultats en Ligue 1 et en Ligue des champions mais aussi des futures absences causées par les blessures ou la participation de joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_251125_0244
ASSE

Davitashvili ne veut plus quitter l'ASSE

ICONSPORT_275095_0135
OL

OL : Tolisso fait la victime, cet ancien de l'ASSE en rajoute

ICONSPORT_271638_0236
OM

« Le patron, c'est moi » : il a mis tout le monde d’accord à l’OM

Fil Info

17:00
Davitashvili ne veut plus quitter l'ASSE
16:00
OL : Tolisso fait la victime, cet ancien de l'ASSE en rajoute
15:30
« Le patron, c'est moi » : il a mis tout le monde d’accord à l’OM
15:00
Transfert à 12 ME, le PSG fonce dessus
14:40
Ce que doit faire la France pour jouer le Mondial 2026
14:20
PSG : « Insupportable », Lucas Chevalier craque à 04h du matin
14:00
TV : Ligue 1+ fait pleurer l'OL
13:40
Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied

Derniers commentaires

L'OM a un atout que toute l'Europe jalouse

Donc stade a poissy de 90 000 places !!!.

L'OM a un atout que toute l'Europe jalouse

Ça fait 5 ans qui parle de nouveau stade, c'est toujours pas fait

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Tu es né de la dernière pluie mon pauvre ça fait belle lurette que la corruption existe et dans la plupart des grands matches/finales.

L'OM a un atout que toute l'Europe jalouse

Arsenal est plein a tout les matchs !!!!

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

C'est même à ça qu'on reconnait les lyonnais 😄👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading