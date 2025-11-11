La Juve propose un échange insolite à l'OM

L'OM pourrait connaitre un mercato d'hiver agité, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Un départ de Pierre-Emile Hojbjerg n'est pas impensable.

L'Olympique de Marseille rêve toujours de titre en Ligue 1 cette saison. Les hommes de Roberto De Zerbi sont pour le moment deuxièmes du championnat. En Ligue des champions, les choses sont en revanche plus compliquées. Si les Phocéens ont un bel effectif, il parait cependant limité pour franchir un cap. Parmi les joueurs qui ont plus de mal à exister depuis quelque temps : Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois pourrait d'ailleurs quitter l' OM lors du marché des transferts hivernal. Surtout au vu de l'équipe qui lui fait de l'oeil pour le récupérer...

Hojbjerg, déjà la fin ?

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus veut en effet recruter l'ancien de Tottenham dans les prochaines semaines. Luciano Spalletti recherche pour les Piémontais un milieu de terrain expérimenté, travailleur et doté d'un esprit tourné vers le collectif. Afin de convaincre l'OM de lâcher Hojbjerg, la Juve est apparemment disposée à inclure un joueur dans le deal, à savoir Manuel Locatelli. A noter qu'en cas d'échec pour le Danois, la Juve a déjà un plan B en la personne d'Adrian Bernabé de Parme. Reste à savoir si Hojbjerg serait motivé à l'idée de quitter Marseille pour rejoindre les rangs de la Juve et si la direction de l'OM est ouverte à une vente. Pour rappel, Pierre-Emile Hojbjerg est encore sous contrat sur la Canebière jusqu'en juin 2028. Il est estimé à 20 millions d'euros. Une belle rentrée d'argent en perspective pour les Marseillais s'ils étaient vendeurs.

Lire aussi Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied

Medhi Benatia et la direction sportive de l'OM décideront prochainement de la stratégie à adopter sur le marché des transferts hivernal. Cela dépendra des futurs résultats en Ligue 1 et en Ligue des champions mais aussi des futures absences causées par les blessures ou la participation de joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations.