L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée

15e journée de Ligue 1 :

Vendredi 5 décembre

19h00 : Stade Brestois - AS Monaco (sur Ligue 1+)

21h00 : Lille OSC - Olympique de Marseille (sur beIN Sports 1)

Samedi 6 décembre

17h00 : FC Nantes - RC Lens (sur Ligue 1+)

19h00 : Toulouse FC - Strasbourg (sur Ligue 1+)

21h05 : Paris Saint-Germain - Stade Rennais (sur Ligue 1+)

Dimanche 7 décembre

15h00 : OGC Nice - SCO Angers (sur Ligue 1+)

17h15 : Havre AC - Paris FC (sur Ligue 1+)

AJ Auxerre - FC Metz (sur Ligue 1+)

20h45 : FC Lorient - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+)