L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée

15e journée de Ligue 1 :
Vendredi 5 décembre
19h00 : Stade Brestois - AS Monaco (sur Ligue 1+)
21h00 : Lille OSC - Olympique de Marseille (sur beIN Sports 1)
Samedi 6 décembre
17h00 : FC Nantes - RC Lens (sur Ligue 1+)
19h00 : Toulouse FC - Strasbourg (sur Ligue 1+)
21h05 : Paris Saint-Germain - Stade Rennais (sur Ligue 1+)
Dimanche 7 décembre
15h00 : OGC Nice - SCO Angers (sur Ligue 1+)
17h15 : Havre AC - Paris FC (sur Ligue 1+)
AJ Auxerre - FC Metz (sur Ligue 1+)
20h45 : FC Lorient - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+)

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
0
