L2 : Programme TV et résultats de la 16e journée

16e journée de Ligue 2 :

Vendredi 5 décembre

20h00 : En Avant Guingamp - FC Annecy (sur beIN Sports Max 8)

Clermont Foot - US Boulogne (sur beIN Sports Max 4)

Grenoble Foot 38 - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 6)

Le Mans FC - Amiens SC (sur beIN Sports Max 5)

Bastia - Red Star FC (sur beIN Sports Max 7)

Samedi 6 décembre

14h00 : Montpellier Hérault - Pau FC (sur beIN Sports 2)

Troyes - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports 1)

20h00 : USL Dunkerque - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)

Lundi 8 décembre

20h45 : Stade de Reims - Stade Lavallois (sur beIN Sports 1)