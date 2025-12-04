ICONSPORT_278391_0460

L’Afrique maltraitée, colère à Rennes

CAN 202504 déc. , 21:30
parGuillaume Conte
3
La Coupe d'Afrique des Nations s'intercale toujours dans le calendrier du football européen, et cela provoque toujours les mêmes histoires. Habib Beye est lassé.
Rares sont les clubs français à se plaindre de cette décision, mais la FIFA a décidé de repousser d’une semaine la date officielle de libération des joueurs amenés à disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Pour une compétition qui débute le 21 décembre, les clubs seront autorisés à conserver les joueurs sélectionnés jusqu’au 15 décembre.
Pour les équipes africaines, il sera totalement impossible de travailler avec des groupes au complet vu que les clubs européens vont conserver jusqu’au bout leurs internationaux. Rennes n’en fait pas exception, mais Habib Beye, l’entraineur des Rouge et Noir, a pris position pendant sa conférence de précédent le match face au PSG, ce jeudi.
Pour le Franco-Sénégalais, qui a défendu les couleurs de la Lions de la Terange par le passé, ce manque de respect pour la Coupe d’Afrique des Nations est dérangeant. « C’est incorrect vis-à-vis des sélectionneurs et fédérations qui sont impliqués dans cette compétition. Je ne suis pas surpris de ce qui se passe parce que, en quelque sorte, cette ingérence ou ce côté où on peut impacter cette compétition au dernier moment en pensant que c'est une compétition mineure, ça a déjà existé dans le passé. Et si nous, on nous avait demandé de libérer nos joueurs le 8, on l'aurait fait le 8. Et on fait partie des clubs qui n'ont mis aucune pression sur aucune fédération pour garder nos joueurs. Nos joueurs, aujourd'hui, vont rester jusqu'au 15, on est très contents de les avoir. Mais par contre, si on se place du côté des sélectionneurs et des fédérations, je trouve ça incorrect », a livré Habib Beye, pour qui la pression des clubs européens pour garder leurs joueurs jusqu’au bout, a quelques chose de malsain et démontre un certain manque de respect envers la compétition phare du continent africain. 
Le Stade Rennais compte trois joueurs susceptibles de disputer la CAN : Youssouf Fofana, Mahamadou Nadiga et Abdelhamid Aït Boudlal.
3
Derniers commentaires

PSG : Le Barça dit non à Luis Enrique

Merci Foot01 pour nous avoir donné cette "info" made in "Don Balon". Quand ce n'est pas Fichajes, c'est Don Balon.

L’Afrique maltraitée, colère à Rennes

Et Motsepe ! Il ne bouge même pas son petit doigt. C'est vraiment dommage de se laisser faire ! C'est pour ça qu'il a été voté ? Pour ne rien faire ?

De Zerbi n'est pas venu à l'OM pour être barragiste

Tout ça pour avoir battu le PSG par pur hasard ! Vous avez commencé ensemble et pourtant. Ce que l'on craint, c'est ce qui arrive !

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

Ça ne dépend pas malheureusement de toi.

Textor demande à l'OL de lui dire merci

et OL accademie de Mezieu

