PSG : Le Barça dit non à Luis Enrique

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin 2026, Eric Garcia a fait l'objet d'une offre colossale du Paris Saint-Germain qui était prêt à tout pour le recruter dès le mois de janvier prochain et satisfaire Luis Enrique. Mais les Blaugranas ont retourné la tendance.
Ce n'est plus un secret pour personne, le Paris Saint-Germain cherche activement à recruter un nouveau défenseur central droitier, suffisamment polyvalent pour pouvoir occuper le couloir droit lorsqu'il faut laisser Achraf Hakimi au repos, et doté soit d'une expérience intéressante, soit d'un gros potentiel. Avec Eric Garcia, Luis Enrique avait trouvé le joueur idéal qui alliait les deux conditions. Devenu progressivement titulaire indiscutable sur le flanc droit de la défense du FC Barcelone, l'international espagnol est sous contrat jusqu'en juin 2026. Une situation qui a logiquement intrigué le PSG qui aurait pu récupérer un joueur en pleine forme et qui correspondait exactement aux besoins de l'entraineur parisien. Pour accélérer le processus, Nasser al-Khelaïfi a même rédigé une offre complètement folle.

Le PSG a tenté, mais le Barça a refusé

C'est en tout cas ce que révèle Don Balon, selon qui le PSG est entré en contact avec le FC Barcelone puis a transmis une offre d'un montant de 40 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus. Une offre importante pour un joueur qui serait en fin de contrat dans six mois une fois le mercato de janvier ouvert. Malheureusement pour Paris, le Barça et Eric Garcia ont conjointement refusé cette proposition, bien qu'alléchante financièrement pour les deux parties.
A la place, Eric Garcia est sur le point de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. De quoi mettre définitivement un terme aux spéculations sur son avenir. « C'est une histoire de petits détails financiers, désormais, mais Eric va bien signer un nouveau contrat », a confirmé Deco au sujet de son défenseur. Une mauvaise nouvelle pour le PSG et Luis Enrique, mais une excellente pour Hansi Flick qui va pouvoir garder son couteau suisse encore longtemps.
1
Loading