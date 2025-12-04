ICONSPORT_271641_0180
John Textor

Textor demande à l'OL de lui dire merci

OL04 déc. , 22:20
parAlexis Rose
3
Dans un très long communiqué publié ce jeudi soir, John Textor s’est clairement défendu sur l’affaire des transferts fantômes qui a bousculé l’Olympique Lyonnais cette semaine. L'Américain estime que l'OL y a été gagnant.
Il y a quelques jours, le journal L’Equipe lâchait une nouvelle bombe au-dessus du Groupama Stadium en annonçant que l’OL a réalisé plusieurs transferts fantômes avec Botafogo entre juillet 2024 et mars 2025. Au moins cinq joueurs, à savoir Igor Jesus donc, Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha et Jefferson Savarino, ont fait l’objet de transferts pour un total de 120 millions d’euros. Si Almada a bien joué à Lyon, dans le cadre d’un prêt gratuit en fin de saison dernière, les autres joueurs du club brésilien n’ont jamais mis les pieds à l’OL, qui a pourtant déboursé de gros chèques pour les acheter à Botafogo. Des deals signés John Textor, qui a plongé Lyon dans de sales draps, sachant que l’OL doit maintenant rembourser des sociétés d'affacturage pour ces faux transferts… Malgré ce nouveau scandale, l’ancien président de l’OL est droit dans ses bottes et il estime que L’Equipe ne raconte pas la vérité.

« Ces opérations ont toutes été positives en trésorerie »

« Je rejette catégoriquement les insinuations de l'article de L'Équipe. La qualification de nos opérations de transferts de joueurs comme des "transferts fantômes" est intellectuellement malhonnête et incendiaire. Les transferts en question étaient tous des décisions footballistiques valides et attrayantes, proposées par moi, structurées et finalisées par notre Directeur Général du Football, Michael Gerlinger (désormais PDG de l'Olympique Lyonnais). Ces opérations ont toutes été positives en trésorerie nette pour l'OL, même après comptabilisation des dettes restantes envers les tiers », explique Textor, qui assure que les transferts d'Igor Jesus, Luiz Henrique et Thiago Almada étaient « conformes aux règles de la FIFA » et « particulièrement bénéfiques tant pour notre club au Brésil que pour notre club en France ».
« Plus aucune incertitude comptable chez Eagle Football »
- John Textor
Concernant les cas de Jair Cunha et Jefferson Savarino, Textor se veut plus flou. « Il n'y a plus aucune incertitude comptable chez Eagle Football concernant ces joueurs. Tous les examens indépendants ont été accomplis. Ils ont été transférés à l'OL, qui devait naturellement payer des échéances à Botafogo. Comme dans tout transfert normal, Botafogo avait le droit de céder ses créances à une institution tierce, ce qu'il a fait », avoue Textor, qui juge tout cela normal alors que Michele Kang doit maintenant se battre pour rattraper les grosses erreurs de Textor qui plombent l’OL depuis des mois…
3
Loading