Ce joueur de l’OM a le respect total de Beye

L’Olympique de Marseille est plus que jamais concentré sur sa mission de qualification pour la Ligue des champions. Un joueur compte particulièrement aux yeux de Habib Beye : Emerson Palmieri.

L’ OM possède un effectif de qualité. Si les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes cette saison, les Phocéens veulent terminer cet exercice de la meilleure des manières. Les hommes d’Habib Beye visent une qualification directe en Ligue des champions, mais savent que la tâche ne sera pas facile au vu de la concurrence. Beye aura besoin de ses meilleurs joueurs pour faire la différence et veut s'appuyer également sur l’apport des éléments d’expérience. Emerson Palmieri en fait incontestablement partie. L’ancien joueur de Chelsea est très apprécié par son entraîneur, même s’il n’est plus titulaire ces dernières semaines.

Beye a mal au coeur pour Emerson

Dans des propos rapportés par Coeur Marseillais, l’ancien technicien du Stade Rennais a en effet expliqué tout le bien qu’il pensait de l’international italien : « Il reste un leader incroyable dont l’humeur ne change jamais malgré ce qu’il traverse. Qu’est-ce qui manque à Emerson pour retrouver le onze de départ ? Avec la plus grande honnêteté… rien du tout.

C’est la plus grande difficulté que je rencontre à l’OM : ne pas mettre Emi dans le onze de départ. C’est un grand professionnel, parfait à l’entraînement, et irréprochable dans son attitude. Mais dans une défense à trois, des choix doivent être faits. (...) Quand j’ai signé à l’OM, j’ai dit à mon staff : 'Vous vous rendez compte ? On va entraîner Emerson Palmieri ! Un joueur qui a gagné tous les trophées' ».