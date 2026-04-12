Emerson ICONSPORT_279505_0422

Ce joueur de l’OM a le respect total de Beye

OM12 avr. , 22:00
parHadrien Rivayrand
0
L’Olympique de Marseille est plus que jamais concentré sur sa mission de qualification pour la Ligue des champions. Un joueur compte particulièrement aux yeux de Habib Beye : Emerson Palmieri.
L’OM possède un effectif de qualité. Si les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes cette saison, les Phocéens veulent terminer cet exercice de la meilleure des manières. Les hommes d’Habib Beye visent une qualification directe en Ligue des champions, mais savent que la tâche ne sera pas facile au vu de la concurrence. Beye aura besoin de ses meilleurs joueurs pour faire la différence et veut s'appuyer également sur l’apport des éléments d’expérience. Emerson Palmieri en fait incontestablement partie. L’ancien joueur de Chelsea est très apprécié par son entraîneur, même s’il n’est plus titulaire ces dernières semaines.

Beye a mal au coeur pour Emerson 

Dans des propos rapportés par Coeur Marseillais, l’ancien technicien du Stade Rennais a en effet expliqué tout le bien qu’il pensait de l’international italien : « Il reste un leader incroyable dont l’humeur ne change jamais malgré ce qu’il traverse. Qu’est-ce qui manque à Emerson pour retrouver le onze de départ ? Avec la plus grande honnêteté… rien du tout.
C’est la plus grande difficulté que je rencontre à l’OM : ne pas mettre Emi dans le onze de départ. C’est un grand professionnel, parfait à l’entraînement, et irréprochable dans son attitude. Mais dans une défense à trois, des choix doivent être faits. (...) Quand j’ai signé à l’OM, j’ai dit à mon staff : 'Vous vous rendez compte ? On va entraîner Emerson Palmieri ! Un joueur qui a gagné tous les trophées' ».

Lire aussi

L'OM en Ligue des Champions, une première recrue à 15 ME cibléeL'OM en Ligue des Champions, une première recrue à 15 ME ciblée
Emerson Palmieri va devoir s’accrocher pour retrouver une place de titulaire à Marseille. Mais cette fin de saison s’annonce intense et certains titulaires savent qu’ils sont sous pression. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Phocéens se déplaceront sur la pelouse du FC Lorient pour un match qui s’annonce particulièrement difficile pour l'OM.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_364181_0026
OL

L'OL soutient l'ASSE pendant quelques minutes

ICONSPORT_309979_0270
OM

OM : Rongier crache son venin sur Marseille

ICONSPORT_283307_0077
OL

OL : Endrick est bien plus heureux à Lyon qu'à Madrid

ICONSPORT_361268_0038
ASSE

ASSE : Blessé, il feinte pour continuer à jouer

Fil Info

12 avr. , 21:30
L'OL soutient l'ASSE pendant quelques minutes
12 avr. , 21:00
OM : Rongier crache son venin sur Marseille
12 avr. , 20:30
OL : Endrick est bien plus heureux à Lyon qu'à Madrid
12 avr. , 20:00
ASSE : Blessé, il feinte pour continuer à jouer
12 avr. , 19:46
OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
12 avr. , 19:30
Batrakov au PSG, c'est validé en Russie
12 avr. , 19:26
PL : Man City corrige Chelsea et attend Arsenal
12 avr. , 19:11
L1 : Lille reprend la 3e place, Nice évite le pire
12 avr. , 19:00
Bonne nouvelle pour l'OM, le nouveau boss ne connait pas le foot

Derniers commentaires

OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu te le fais prêter, et en plus on ne l'achetera pas... Et sinon, il te passe le bonjour !!!

OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Valide copain !

OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Fonseca ne sera plus l'entraîneur l'année prochaine ... Salaire trop élevé et ses fins de saison sont douteuses ...

OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

C'est de la folie d'avoir fait venir Yaremchuk ...

OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Quel niveau … 😤😤🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading