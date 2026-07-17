Nantes envoie un courrier recommandé à 273 euros par jour
Waldemar Kita avoue son erreur

Nantes envoie un courrier recommandé à 273 euros par jour

FC Nantes17 juil. , 15:30
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Le FC Nantes vit une situation assez improbable avec Mostafa Mohamed. En effet, l'attaquant a disparu de la circulation depuis la fin de la saison et les Canaris n'ont plus aucune nouvelle du joueur. Résultat, les Kita ne veulent plus le payer et le font savoir chaque jour au joueur.
De l'aveu même de Michel Der Zalarian, qui a pourtant de l'expérience, il n'a jamais vu cela. En effet, attendu comme ses coéquipiers nantais à la reprise de l'entraînement le 24 juin dernier, Mostafa Mohamed n'est pas venu au rendez-vous. Et presque un mois plus tard, Waldemar et Frank Kita sont toujours sans nouvelle de l'avant-centre égyptien de 28 ans, qui a encore un an de contrat du FC Nantes. Il n'y a aucune inquiétude à avoir sur la santé de l'attaquant, c'est juste que ce dernier ne souhaite pas rejouer avec les Canaris et ils a donc décidé de continuer à prendre des vacances. Dans un premier temps, les dirigeants ont tenté de ramener Mostafa Mohamed à la raison via des messages et des SMS. Mais cette fois ils sont passés à la vitesse supérieure.

Nantes ne lâchera rien dans ce dossier

En effet, chaque jour, Nantes envoie un courrier recommandé à Mostafa Mohamed afin de constater son absence et donc la retenue sur son salaire pour la journée, à savoir 237 euros par jour, l'Egyptien touchant autour de 100.000 euros par an. Cela n'a toutefois pas fait évoluer la stratégie du joueur, qui, selon L'Equipe, veut partir libre de Nantes pour s'engager ailleurs et souhaite mettre la pression à Waldemar Kita. Pour l'instant, le patron du FCN n'a reçu aucune offre pour son attaquant, arrivé il y a quatre ans de Galatasaray, et il est donc impossible de négocier avec qui que ce soit dans ce dossier.
Mais Waldemar et Franck Kita ont décidé d'être droit dans leurs bottes sur ce sujet et même si Mostafa Mohamed réapparait, ce qu'il devra obligatoirement faire, il aura droit à un passage par l'équipe réserve, en National 2, afin de se remettre les idées en place. Dans ce bras de fer, Michel Der Zakarian est à 100% derrière ses dirigeants, l'entraîneur de 63 ans étant sidéré par l'attitude du joueur.

Lire aussi

L2 : Un buteur signe à Nantes, la Beaujoire va l'adulerL2 : Un buteur signe à Nantes, la Beaujoire va l'aduler
Nantes refuse 23 ME pour Abline et accueille CorredorNantes refuse 23 ME pour Abline et accueille Corredor
Articles Recommandés
l ol l a tue del castillo ne s en remet pas del castillo 3 375346
OM

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Donald Trump
Mondial 2026

La finale Argentine-Espagne reportée ?

Messi
Mondial 2026

TV : Espagne - Argentine, la finale à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Psg Ou Liverpool Barcola Prend Les Choses En Main
PSG

PSG ou Liverpool, Barcola prend les choses en main

Fil Info

17 juil. , 17:30
Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été
17 juil. , 17:00
La finale Argentine-Espagne reportée ?
17 juil. , 16:30
TV : Espagne - Argentine, la finale à quelle heure et sur quelles chaînes ?
17 juil. , 16:00
PSG ou Liverpool, Barcola prend les choses en main
17 juil. , 15:00
OM : Gouiri vendu, le jeu des chaises musicales commence
17 juil. , 14:30
PSG : Le flop Zabarnyi envoyé à Liverpool
17 juil. , 14:00
TV : Le Mondial 2026 réalise les pires audiences de l'histoire
17 juil. , 13:30
L'OL et le PSG disent non à la chaîne Ligue 1+
17 juil. , 13:05
OM-Yamoussoukro FC, à quelle heure et sur quelle chaine ?

Derniers commentaires

PSG : Deux mois de secret, Paris laisse éclater la vérité

Il y a seulement 3 jours, foot01 répétait une fake news espagnole (comme d'habitude) disant que le PSG met Fabian Ruiz en vente. https://uploads.disquscdn.com/images/e4b14b3218f2c7321bdf562351fd0edd6c00f26fa158defa0d7603fe0def9e00.jpg

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Vous touché vraiment le fond du fond,les créateurs de contenus de foot 01.... Vous, vous auto critiqué, rabaisser...je trouve même plus les mots

PSG ou Liverpool, Barcola prend les choses en main

Qu il parte je le redis il faut du renouveau dans cette équipe....akliouche diomande

TV : Le Mondial 2026 réalise les pires audiences de l'histoire

les mecs faudraient aussi reflechir quand vous faire un article .. alors oui les matchs etaient pas ouf dans l'ensemble .. mais faut pas oublier les heures de diffusion.. faut comparer avec ce qui est comparable

PSG : Deux mois de secret, Paris laisse éclater la vérité

Sacrée bonne nouvelle 😊

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading