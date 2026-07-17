Nantes envoie un courrier recommandé à 273 euros par jour

Il y a seulement 3 jours, foot01 répétait une fake news espagnole (comme d'habitude) disant que le PSG met Fabian Ruiz en vente. https://uploads.disquscdn.com/images/e4b14b3218f2c7321bdf562351fd0edd6c00f26fa158defa0d7603fe0def9e00.jpg
Vous touché vraiment le fond du fond,les créateurs de contenus de foot 01.... Vous, vous auto critiqué, rabaisser...je trouve même plus les mots
Qu il parte je le redis il faut du renouveau dans cette équipe....akliouche diomande
les mecs faudraient aussi reflechir quand vous faire un article .. alors oui les matchs etaient pas ouf dans l'ensemble .. mais faut pas oublier les heures de diffusion.. faut comparer avec ce qui est comparable
Sacrée bonne nouvelle 😊
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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