Nantes envoie un courrier recommandé à 273 euros par jour

Le FC Nantes vit une situation assez improbable avec Mostafa Mohamed. En effet, l'attaquant a disparu de la circulation depuis la fin de la saison et les Canaris n'ont plus aucune nouvelle du joueur. Résultat, les Kita ne veulent plus le payer et le font savoir chaque jour au joueur.

De l'aveu même de Michel Der Zalarian, qui a pourtant de l'expérience, il n'a jamais vu cela. En effet, attendu comme ses coéquipiers nantais à la reprise de l'entraînement le 24 juin dernier, Mostafa Mohamed n'est pas venu au rendez-vous. Et presque un mois plus tard, Waldemar et Frank Kita sont toujours sans nouvelle de l'avant-centre égyptien de 28 ans, qui a encore un an de contrat du FC Nantes. Il n'y a aucune inquiétude à avoir sur la santé de l'attaquant, c'est juste que ce dernier ne souhaite pas rejouer avec les Canaris et ils a donc décidé de continuer à prendre des vacances. Dans un premier temps, les dirigeants ont tenté de ramener Mostafa Mohamed à la raison via des messages et des SMS. Mais cette fois ils sont passés à la vitesse supérieure.

Nantes ne lâchera rien dans ce dossier

En effet, chaque jour, Nantes envoie un courrier recommandé à Mostafa Mohamed afin de constater son absence et donc la retenue sur son salaire pour la journée, à savoir 237 euros par jour, l'Egyptien touchant autour de 100.000 euros par an. Cela n'a toutefois pas fait évoluer la stratégie du joueur, qui, selon L'Equipe, veut partir libre de Nantes pour s'engager ailleurs et souhaite mettre la pression à Waldemar Kita. Pour l'instant, le patron du FCN n'a reçu aucune offre pour son attaquant, arrivé il y a quatre ans de Galatasaray, et il est donc impossible de négocier avec qui que ce soit dans ce dossier.

Mais Waldemar et Franck Kita ont décidé d'être droit dans leurs bottes sur ce sujet et même si Mostafa Mohamed réapparait, ce qu'il devra obligatoirement faire, il aura droit à un passage par l'équipe réserve, en National 2, afin de se remettre les idées en place. Dans ce bras de fer, Michel Der Zakarian est à 100% derrière ses dirigeants, l'entraîneur de 63 ans étant sidéré par l'attitude du joueur.