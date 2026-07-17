PSG ou Liverpool, Barcola prend les choses en main

Bientôt de retour après le Mondial avec l’équipe de France, Bradley Barcola va s’occuper de son avenir. L’ailier du Paris Saint-Germain a prévu de s’entretenir avec ses agents au moment où Liverpool attend impatiemment de connaître sa décision.

Peu emballés à l’idée d’affronter l’Angleterre pour la troisième place, les joueurs de l’équipe de France ont hâte d’en finir avec la Coupe du monde 2026. Une victoire dans cette petite finale samedi ne consolerait pas les Bleus. Certains sont plutôt pressés de quitter les Etats-Unis et de s’occuper de leur avenir. On pense notamment à Bradley Barcola qui doit clarifier sa situation au Paris Saint-Germain

En discussions depuis plusieurs mois, l’ailier sous contrat jusqu’en 2028 n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour une prolongation. Le journaliste Fabrizio Romano précise qu’à l’heure actuelle, le Français ne négocie pas avec ses supérieurs. Ce qui n’est pas vraiment une surprise étant donné que le Parisien a sûrement mis son avenir entre parenthèses le temps de disputer le Mondial. Le parcours des Bleus étant quasiment terminé, Bradley Barcola y repense. Et le spécialiste mercato affirme que l’international tricolore a prévu de rencontrer ses agents la semaine prochaine. Le clan du joueur en profitera pour faire le point. Nul doute que le Paris Saint-Germain attend impatiemment le résultat de cette réunion.

Toujours d’après notre confrère, le double champion d’Europe n’est pas totalement contre le départ de Bradley Barcola si un courtisan se présente avec une offre énorme. Il faudra sans doute dépasser les 100 millions d’euros pour s’offrir l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Sauf rebondissement, la proposition ne viendra pas d’Arsenal qui a plutôt fait de Morgan Rogers sa priorité. Il reste donc les Reds de Liverpool qui attendent eux aussi de connaître les envies d’un Bradley Barcola suffisamment performant pour prétendre à une place de titulaire chez un cador européen.