OM-Yamoussoukro FC, à quelle heure et sur quelle chaine ?

C'est qui ?
À la jaille tout ça
T'es tellement en boucle c'est flippant... la faute a Nasser ce match pourri contre l'Espagne evidemment....
QsG...voila une belle expression de footix....
Faux c belligham ki agressé Barco vous mentez dans vos propos arrêter vos inepties
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
L'Olympique de Marseille jouera son premier match de préparation contre le Yamoussoukro FC dans le cadre de son Summer Tour en partenariat avec @sublime_ci 🇨🇮 📺 Tous les matchs du Summer Tour en live sur OM.fr et sur Twitch, pour les Membres Peuple
🚨Le XI POTENTIEL de l'OM pour son premier match amical demain face au FC Yamoussokro. Bruno Genesio va devoir composer avec de nombreux absents et sans aucune recrue...