OM-Yamoussoukro FC, à quelle heure et sur quelle chaine ?





L’Olympique de Marseille va lancer sa saison 2026-2027 ce vendredi avec un match de préparation contre le FC Yamoussoukro.

Le club ivoirien accueillera l’OM dans le célèbre stade Félix Houphouët-Boigny, où a eu lieu la Coupe d’Afrique des Nations en 2024 notamment. Un stade qui devrait être bien garni, l’entrée étant gratuite pour cette rencontre de gala.

Le match aura lieu ce vendredi 17 juillet, et se disputera à 20h00 françaises. Une rencontre qui ne sera pas diffusée sur les chaines de télévision habituelles, personne n’ayant acheté les droits de ce match. Il sera toutefois possible, pour les fans et passionnés de l’OM en particulier, de suivre cette rencontre sur internet.

Pour cela, deux moyens. Se connecter sur le site de l’OM et sur Twitch pour suivre les rencontres en vidéo. Par contre, pour ces deux moyens, il faut être membre Peuple Bleu&Blanc pour avoir accès au match sur le site du club provençal, ou bien d’être inscrit sur Twitch en tant que sub, c’est à dire un abonné payant pour voir du contenu.

Pour cette rencontre amicale, Bruno Genesio sera loin d’avoir un groupe au complet. Entre les joueurs blessés ou ménagés (Balerdi, Aguerd), ceux qui ont repris tardivement ou sont encore en vacances comme Timber, Gouiri et Weah, les joueurs vendus et l’absence totale de recrues, le 11 de départ probable a de quoi faire très peur.







