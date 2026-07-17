L'OM obsédé par la signature de cette pépite portugaise

Avec les moyens du bord, l’Olympique de Marseille va tenter de recruter malin. Le club phocéen mise notamment sur la jeunesse et s’intéresse bien au défenseur portugais Mauro Furtado, prêt à quitter Benfica cet été.

Si certains en doutaient encore, la situation de l’Olympique de Marseille est inquiétante. Le directeur sportif Grégory Lorenzi a lui-même reconnu un contexte complexe qui l’amène à opérer différemment par rapport à ses prédécesseurs. Il n’est plus question de se lancer sur des opérations à plusieurs dizaines de millions d’euros. Le club de Frank McCourt, qui se concentre d’abord sur des ventes et sur l’allégement de la masse salariale, tentera ensuite de recruter à faible coût. La stratégie sera notamment orientée vers l’après-formation, d’où la piste menant à Mauro Furtado (17 ans).

Comme révélé ce jeudi, l’Olympique de Marseille observe la situation du défenseur central de Benfica. Le Portugais refuse de prolonger alors que son contrat expire l’année prochaine. Il faut dire que l’international U17 n’a pas forcément la confiance de ses supérieurs. Contrairement à d’autres joueurs de sa génération, Mauro Furtado, coincé avec les Espoirs lisboètes, n’a pas encore intégré l’équipe réserve. Sa taille (1,83m) fait douter en interne dans la mesure où les défenseurs centraux modernes mesurent généralement quelques centimètres de plus.

L'OM est vraiment lancé à fond dans le dossier Furtado

Ce paramètre n’a pas l’air de refroidir l’Olympique de Marseille. Le média portugais Record et le compte La Minute OM confirment que les Marseillais suivent bien l’actualité du jeune talent qui fêtera sa majorité le 30 juillet. Reste à savoir si le club phocéen, en concurrence avec Strasbourg et les Italiens de Sassuolo sur ce dossier, considère Mauro Furtado comme un potentiel renfort pour son équipe première alors que le champion du monde U17 n’a pas encore joué au niveau professionnel. Il pourrait bien s’agir d’un simple pari à long terme.