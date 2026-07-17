OL : Son prix ne baisse pas, Lyon écarte cet attaquant

Sans évolution dans les discussions pour Youssef Chermiti, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas insister. Le prix fixé par les Rangers reste trop élevé pour le club rhodanien, contraint d’étudier d’autres pistes pour le recrutement d’un attaquant.

Paulo Fonseca ignore encore l’identité de son buteur pour la saison prochaine. Malgré l’efficacité du jeune Rémi Himbert, qui s’est offert deux triplés consécutifs durant les matchs de préparation, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais réclame la signature d’un attaquant plus confirmé. Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean partage l’avis du technicien et cherche la perle rare sur le marché des transferts. Mais pour le moment, le dirigeant se retrouve confronté à des difficultés.

Les Rangers ne cèdent pas

Sur le cas Youssef Chermiti (22 ans) par exemple, le club rhodanien se heurte à ses limites financières. La direction envisageait une offre à 14 millions d’euros (+ 4 millions d’euros de bonus) pour l’avant-centre des Rangers. Mais le club de Glasgow, récitent à l’idée de vendre son joueur, exige un montant de 24 millions d’euros. Soit une somme nettement supérieure aux 10 millions d’euros misés sur lui l’été dernier. Il s’agit évidemment d’un obstacle majeur pour l’Olympique Lyonnais qui ne peut pas compter sur un éventuel coup de pression du Portugais. Dans une récente sortie médiatique, Youssef Chermiti a confié qu’il se sentait bien chez les Rangers et qu’il n’était pas pressé de partir.

Avec des Ecossais gourmands et une cible peu emballée, les dirigeants des Gones sentent que le dossier se complique sérieusement. Selon les informations de Rangers News, le pensionnaire de Ligue 1 a apparemment abandonné cette piste après avoir pris connaissance du prix demandé. Les décideurs de l’Olympique Lyonnais ont sûrement choisi de se rabattre sur un autre dossier comme celui de Loïs Openda (26 ans), l’attaquant non retenu par la Juventus Turin que convoite également le Racing Club de Lens.