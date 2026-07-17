Greenwood déjà remplacé, l'OM va choquer ses supporters

Greenwood déjà remplacé, l'OM va choquer ses supporters

OM17 juil. , 8:00
parClaude Dautel
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Après le départ de Mason Greenwood en Turquie, l'OM doit se renforcer sur le plan offensif. La première cible du club phocéen serait un joueur que Grégory Lorenzi connaît bien, à savoir Romain Del Castillo.
Les supporters de l'Olympique de Marseille sont nombreux à regretter le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe, le joueur anglais ayant prouvé en deux saisons qu'il était un joueur susceptible de faire briller le club phocéen. Mais la situation financière est ce qu'elle est, et Stéphane Richard n'a pas eu d'autre choix que de vendre l'ancien Mancunien. Désormais, l'OM va devoir se renforcer sur le plan offensif, et selon BFM Marseille, relayé par le Peuple Olympien, les dirigeants marseillais pensent à Romain Del Castillo, l'ailier du Stade Brestois. Bien évidemment, la venue du joueur formé à l'Olympique Lyonnais sera évidemment facilitée par la présence à l'OM de Grégory Lorenzi, l'ancien directeur sportif du club breton, désormais aux commandes du mercato marseillais.

Del Castillo à l'OM pour remplacer Greenwood ?

Agé de 30 ans, Romain Del Castillo a encore un an de contrat avec le Stade Brestois, et forcément cela peut permettre à l'Olympique de Marseille de négocier plus facilement avec leurs homologues bretons, sachant que l'ailier est valorisé à 7 millions d'euros par Transfermarkt. Formé à l'Olympique Lyonais, le natif de la capitale des Gaules a été prêté à plusieurs clubs avant d'être finalement transféré au Stade Rennais en 2018 pour 2 millions d'euros. Trois ans plus tard, il rejoignait le Stade Brestois et contribuait largement à la qualification du club pour la Ligue des champions et au beau parcours européen des Ti Zefs.
A lire les premières réactions des supporters marseillais suite à ces révélations, l'enthousiasme n'est pas là. Pour beaucoup, outre le déclassement de l'Olympique de Marseille, c'est surtout le fait que le premier renfort de Grégory Lorenzi soit un joueur de son ancien club qui est décevant. Beaucoup espéraient que le directeur sportif de l'OM aille dénicher des pépites plutôt que de taper directement à Brest.
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Quelques coups de sang assez inexplicables en fin de saison mais sinon il a fait une saison solide, il faut le garder au moins jusqu'a la fin de son contrat

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alors que c'est la seul année depuis ses debuts professionnel ou il ne gagne pas de trophés collectif les hommes mentent mais pas les chiffres

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alors deja c'est pas mon mabappé et c'est pas ses équipes il fait partie de l'equipe nuance quand le real prend un but c la faute a mbappé mdr

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

ben pas sur le match la!! et si tu veux on peux aussi parler de doué vu que tu es parisien qui nous coute le 2 eme but en ne suivant pas poro le fameux pressing des parisiens

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Ni l'un ,ni l'autre!Aucun ne partira

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