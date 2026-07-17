Le PSG veut recruter celui qui a fait pleurer l'OM

Le nom d'Anatoliy Trubin donne encore des sueurs froides aux supporters marseillais, puisqu'il a marqué à la dernière seconde le but qui a qualifié Benfica et éliminé l'OM en Ligue des champions. Pas de chance, il pourrait rejoindre le PSG.

Le Paris Saint-Germain a toujours un dossier assez chaud, et cela depuis des années, c'est celui du gardien de but. Après avoir laissé filer Gianluigi Donnarumma à Manchester City, les dirigeants parisiens pensaient avoir réglé le problème en faisant venir Lucas Chevalier. On le sait, le portier français n'a pas donné satisfaction et c'est Matvei Safonov qui a finalement pris la place de numéro 1, permettant au PSG de conserver la Ligue des champions. Mais, Luis Enrique espère toujours avoir un vrai titulaire indiscutable, et plusieurs noms ont récemment circulé. Diogo Costa et Zion Suzuki ont été cités comme de possibles renforts du Paris Saint-Germain, mais ce vendredi c'est celui d'Anatoliy Trubin qui est évoqué.

Anatoliy Trubin a fait bondir José Mourinho

Agé de 24 ans, Anatoliy Trubin a quitté Donetsk pour rejoindre Benfica en 2024 pour 10 millions d'euros. Depuis, le portier ukrainien donne entièrement satisfaction au prestigieux club portugais. Et surtout il s'est fait connaître de toute l'Europe en janvier dernier, lors du dernier match de la première phase de Ligue des champions. Le portier du Benfica a en effet marqué le quatrième but de son équipe contre le Real Madrid synonyme de qualification de son club pour les barrages de Ligue des champions, et d'élimination de l'Olympique de Marseille, qui venait de perdre 3 à 0 à Bruges. Un but qui avait rendu totalement fou José Mourinho, coach du club portugais.