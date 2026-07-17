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TV : Le Mondial 2026 réalise les pires audiences de l'histoire

Mondial 202617 juil. , 14:00
parClaude Dautel
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Les audiences des matchs de l'équipe de France lors de ce Mondial seront certainement en tête du classement pour 2026. Mais globalement, cette Coupe du Monde réussit des scores en très nette baisse et M6 ne gagnera pas d'argent.
L'affiche France-Espagne a réuni plus de 20 millions de téléspectateurs devant M6 mardi dernier, et cela sera probablement le meilleur score de l'année. Mais la réalité est là, si l'on se base sur la moyenne des audiences, le fait de passer à 48 équipes, et donc d'avoir des affiches moins alléchantes, a fait très mal. Et selon les chiffres de Médiametrie relayés par Télérama, on assiste même à une chute libre depuis le Mondial 2022 au Qatar. « La Coupe du monde 2026 enregistre, en fait, les pires audiences de l’histoire de l’événement : 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne pour les phases de poules (24 % de parts d’audience) contre 6,4 millions (30 % de parts d’audience) en 2022 », signale le média spécialisé. De son côté, M6 met en avant le fait que les audiences de l'équipe de France sont supérieures, mais aussi que les horaires ne sont pas adaptés pour l'Europe.

M6 va perdre 6ME au cause de l'élimination

De son côté, Le Parisien révèle que l'élimination de l'équipe de France coûtera près de 6 millions d'euros à M6. En effet, si les Bleus avaient réussi à se qualifier pour la finale, la chaîne aurait battu des records de recettes commerciales, notamment grâce aux pauses hydratation et celle entre les deux périodes qui pourrait atteindre 30 minutes, spectacle inclus. Pour donner un ordre d'idée, le quotidien francilien explique que les deux pauses fraîcheur auraient rapporté près de 3 millions d'euros.
Du côté de M6, même si les audiences moyennes sont moins bonnes qu'en 2022, on se satisfait tout de même de ce Mondial 2026 qui va permettre à la chaîne de truster les premières places au classement 2026. En plus, même si M6 perd de l'argent, cette Coupe du Monde permet de battre le record des JO de Paris sur le plan commercial. « Avant les demi-finales, nous avons déjà atteint nos objectifs de chiffre d'affaires. Il a dépassé celui des Jeux Olympiques de 2024 réalisé par France Télévisions (104 M€). La Coupe du monde 2026 devient donc le plus grand événement publicitaire de l'histoire », a confié l président du groupe M6, David Larramendy, dans L'Equipe.
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Derniers commentaires

OL : Un héros du Mondial poussé dehors ?

il peut partir mais il nous faut un joueur comme lui. En début de saison dernière c'est lui, et les cadres, qui impose un esprit de combat et d'enthousiasme. il a choisi de rester et a rempli son rôle de joueur expérimenté jusqu'à ce que cela craque un peu. il fait parti de ceux qui ont tenu l'équipe la saison dernière et pour cela il faut laisser le choix au joueur. s'il veut rester ok mais faut assurer son statut et s'il veut partir, bon courage à lui et merci.

L'arbitre d'Argentine-Espagne pleure déjà

Pourquoi tu dis "on" ? lol Tu représente personne, au contraire, t'es le mec dont tout le monde se moque ! Tu dis "on" parceque vous etes plusieurs dans ta tete?lol

L'OM obsédé par la signature de cette pépite portugaise

Ya que vous les créateurs de contenus,qui êtes obsédé par se soit disant transfert

L'arbitre d'Argentine-Espagne pleure déjà

du matin au soir, rémi parle de complots mdr Ca se soigne, le con plotisme :)

TV : Le Mondial 2026 réalise les pires audiences de l'histoire

Avec des matchs a 3h00 du matin , c'est certain que ça allait être difficile de faire 20 M de téléspectateurs

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