L'OL et le PSG disent non à la chaîne Ligue 1+

Après avoir vu le contrat du Mondial 2026 lui passer sous le nez, la chaîne Ligue 1+ constate une nouvelle fois que la totalité des clubs ne jouera pas le jeu cet été.

Les responsables de la chaîne Ligue 1+ ont tenté de s'offrir les droits de diffusion des matchs de l'Olympique Lyonnais pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions en faisant une offre au club de Michele Kang. Mais, selon L'Equipe , du côté de l'OL, on a préféré signer avec Canal+ qui diffusera ces deux rencontres moyennant un montant qui n'a pas été dévoilé. Cela permet à la chaîne du groupe Bolloré de conserver son exclusivité sur la Ligue des champions, une exclusivité qui ne concerne pas les matchs de qualification. C'est évidemment un coup dur pour Ligue 1+ qui, durant l'été, n'aura pas réellement tenu ses engagements vis-à-vis des abonnés. Car en plus, l'Olympique Lyonnais a réservé l'exclusivité de ses matchs de préparation à son propre média en ligne.

L'OL et le PSG font cause commune

Mais l'OL n'est pas le seul club de Ligue 1 à avoir ainsi tourné le dos à la chaîne de la Ligue de Football Professionnel, qui diffusera la totalité des rencontres du championnat la saison prochaine. En effet, le Paris Saint-Germain a de son côté confié à Beinsports, pas besoin de demander pourquoi, la diffusion de deux matchs amicaux le 5 août face à Majorque, en Espagne, et surtout face à Manchester United, le 8 août. On le sait, la relation entre la LFP et la chaîne sportive franco-qatarie dirigée par Nasser Al-Khelaifi n'est pas au beau fixe. D'autant plus que le patron du PSG, présent à la LFP, et de Beinsports pourrait rapidement devoir quitter ses fonctions à la Ligue afin de se mettre en conformité avec la loi qui vient d'être votée.

A noter que de son côté, l'Olympique de Marseille diffuse également ses matchs de préparation sur sa chaîne Twitch, moyennant une adhésion payante au Peuple Bleu&Blanc et tourne donc aussi le dos à Ligue 1+. Pour l'instant, le Stade Rennais est le seul club à avoir la totalité de ses matchs de préparation sur Ligue 1+, d'autres clubs pouvant s'ajouter à cette liste et pourquoi pas le RC Lens.