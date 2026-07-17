PSG : Le flop Zabarnyi envoyé à Liverpool

Plutôt décevant pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Illya Zabarnyi peut quand même plaire à Liverpool. Par l’intermédiaire de leur nouveau manager Andoni Iraola, les Reds pourraient s’intéresser au défenseur central ukrainien.

Liverpool garde espoir. Alors que le Paris Saint-Germain souhaite conserver Bradley Barcola, le cador anglais s'estime toujours en mesure d'arracher la signature du Français. Les Reds considèrent l’ailier parisien comme le potentiel successeur de Mohamed Salah. Encore faudrait-il que la direction francilienne finisse par ouvrir la porte. A priori, Liverpool aurait davantage de chances en convoitant Illya Zabarnyi. C’est du moins le conseil donné par le journaliste David Lynch, qui rappelle que le défenseur central avait brillé à Bournemouth avec le coach Andoni Iraola, nouveau manager des Reds.

« Je pense que c’est une piste qui pourrait bien se concrétiser, a imaginé l’observateur sur RedMenTV. Richard Hughes (directeur sportif de Liverpool) le connaît depuis son passage à Bournemouth et sait tout du joueur. L’entraîneur l’appréciera certainement aussi. Si le PSG se dit : "Bon, ça n’a pas vraiment fonctionné, on est prêts à le laisser partir à moindre coût", c’est exactement le genre d’opportunité que Liverpool a tendance à saisir. Il suffit de penser à l’arrivée de Ryan Gravenberch en provenance du Bayern pour une somme réduite : ça n’avait pas marché pour lui là-bas, mais il est venu à Liverpool et ça a parfaitement fonctionné. »