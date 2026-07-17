PSG : Le flop Zabarnyi envoyé à Liverpool

il peut partir mais il nous faut un joueur comme lui. En début de saison dernière c'est lui, et les cadres, qui impose un esprit de combat et d'enthousiasme. il a choisi de rester et a rempli son rôle de joueur expérimenté jusqu'à ce que cela craque un peu. il fait parti de ceux qui ont tenu l'équipe la saison dernière et pour cela il faut laisser le choix au joueur. s'il veut rester ok mais faut assurer son statut et s'il veut partir, bon courage à lui et merci.
Pourquoi tu dis "on" ? lol Tu représente personne, au contraire, t'es le mec dont tout le monde se moque ! Tu dis "on" parceque vous etes plusieurs dans ta tete?lol
Ya que vous les créateurs de contenus,qui êtes obsédé par se soit disant transfert
du matin au soir, rémi parle de complots mdr Ca se soigne, le con plotisme :)
Avec des matchs a 3h00 du matin , c'est certain que ça allait être difficile de faire 20 M de téléspectateurs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Illia Zabarnyi en préparation individuelle avant d’attaquer sa saison 2 🇺🇦⏳