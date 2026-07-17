PSG : Le flop Zabarnyi envoyé à Liverpool
Illya Zabarnyi

PSG : Le flop Zabarnyi envoyé à Liverpool

PSG17 juil. , 14:30
parEric Bethsy
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Plutôt décevant pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Illya Zabarnyi peut quand même plaire à Liverpool. Par l’intermédiaire de leur nouveau manager Andoni Iraola, les Reds pourraient s’intéresser au défenseur central ukrainien.
Liverpool garde espoir. Alors que le Paris Saint-Germain souhaite conserver Bradley Barcola, le cador anglais s'estime toujours en mesure d'arracher la signature du Français. Les Reds considèrent l’ailier parisien comme le potentiel successeur de Mohamed Salah. Encore faudrait-il que la direction francilienne finisse par ouvrir la porte. A priori, Liverpool aurait davantage de chances en convoitant Illya Zabarnyi. C’est du moins le conseil donné par le journaliste David Lynch, qui rappelle que le défenseur central avait brillé à Bournemouth avec le coach Andoni Iraola, nouveau manager des Reds.

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« Je pense que c’est une piste qui pourrait bien se concrétiser, a imaginé l’observateur sur RedMenTV. Richard Hughes (directeur sportif de Liverpool) le connaît depuis son passage à Bournemouth et sait tout du joueur. L’entraîneur l’appréciera certainement aussi. Si le PSG se dit : "Bon, ça n’a pas vraiment fonctionné, on est prêts à le laisser partir à moindre coût", c’est exactement le genre d’opportunité que Liverpool a tendance à saisir. Il suffit de penser à l’arrivée de Ryan Gravenberch en provenance du Bayern pour une somme réduite : ça n’avait pas marché pour lui là-bas, mais il est venu à Liverpool et ça a parfaitement fonctionné. »
« Ils ont déjà prouvé qu’ils étaient intéressés par ce type de recrues. Pour moi, cette piste est donc bien plus logique et pourrait tout à fait aboutir, a insisté le journaliste. (…) Cela dit, le mercato ne fait que commencer, et il faudra peut-être que le PSG admette qu’il n’a pas vraiment de rôle pour lui afin que les choses bougent. Ce dossier pourrait mettre quelques semaines à se débloquer, mais je ne l’écarterais pas pour autant. Je pense que c’est une piste à surveiller de près. » Recruté pour 63 millions d’euros l’été dernier, l’international ukrainien n’a pas répondu aux attentes. Mais les Parisiens pourraient bien lui laisser du temps.
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il peut partir mais il nous faut un joueur comme lui. En début de saison dernière c'est lui, et les cadres, qui impose un esprit de combat et d'enthousiasme. il a choisi de rester et a rempli son rôle de joueur expérimenté jusqu'à ce que cela craque un peu. il fait parti de ceux qui ont tenu l'équipe la saison dernière et pour cela il faut laisser le choix au joueur. s'il veut rester ok mais faut assurer son statut et s'il veut partir, bon courage à lui et merci.

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Pourquoi tu dis "on" ? lol Tu représente personne, au contraire, t'es le mec dont tout le monde se moque ! Tu dis "on" parceque vous etes plusieurs dans ta tete?lol

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Ya que vous les créateurs de contenus,qui êtes obsédé par se soit disant transfert

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du matin au soir, rémi parle de complots mdr Ca se soigne, le con plotisme :)

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