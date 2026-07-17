PSG : Ibrahim Mbaye victime de ses proches, il accuse

Sauf retournement de situation, Ibrahim Mbaye va quitter le Paris Saint-Germain cet été. L'attaquant de 18 ans est sur les tablettes de plusieurs clubs, et son entourage n'est pas pour rien dans ce qui se passe pour le natif de Trappes.

Le dossier Ibrahim Mbaye suscite bien des commentaires à l'intérieur et autour du Paris Saint-Germain. Et si certains doutaient du départ du jeune Parisien, Fabrizio Romano a confirmé jeudi que l'attaquant allait partir, son agent, Jorge Mendes, négociant déjà avec des clubs anglais et allemands. Pour Romain Beddouk, journaliste d'Ici Paris-Île-de-France, si le départ d'Ibrahim Mbaey est inéluctable, il témoigne surtout de décisions parfois incohérentes prises par la famille de l'ailier franco-sénégalais, qui en quelques mois ont fait le forcing pour obtenir une offre financière la plus élevée possible. Quitte à changer plusieurs fois d'agents comme cela a été le cas ces derniers mois.

Trop d'agents pour un si jeune joueur

Le journaliste estime que les proches du joueur du PSG ont tout faux dans la manière dont ils gèrent la carrière de l'attaquant de 18 ans. « J’ai un peu peur de la manière dont sont prises les décisions autour d'Ibrahim Mbaye. J'ai pas l'impression que le bien-être et le développement de ce gamin de 18 ans soient les motifs principaux des décisions qui sont prises pour lui. Ses parents sont très très très très regardants sur les montants autour de leur fils et donnent l'impression de privilégier des montants supérieurs sur le court terme plutôt qu'une décision sportive, peut-être un peu plus cohérente, et qui amènerait à de plus gros montants, mais seulement potentiels, à long terme », explique Romain Beddouk, qui passe ensuite au dossier des agents.

« Ce n’est pas un hasard si Ibrahim Mbaye a déjà changé trois fois d'agent dans sa carrière à 18 ans seulement. Il y a eu un premier agent de sa jeunesse à son premier contrat pro. D'ailleurs, ils ont changé juste avant la signature de ce contrat pour limiter les commissions pour l'agent et qu'il y en ait un peu plus pour la famille. Puis il y a eu une agence britannique qui a décidé cet hiver de dire au PSG que le petit voulait s'en aller, et ça sans avoir prévenu la famille avant. Et donc, depuis peu, Ibrahim Mbaye est conseillé par la structure de Jorge Mendes, le plus gros agent du monde, qui va lui ouvrir pas mal de portes et lui faciliter les discussions avec les clubs intéressés », fait remarquer le journaliste.