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OM : Diego Simeone fait une promesse folle à McCourt

OM04 juin , 17:00
parGuillaume Conte
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Le dossier Mason Greenwood prend de l'ampleur. L'ailier anglais discute avec la Roma, mais l'Atlético de Madrid jure qu'il est capable de faire une offre copieuse, mais plus tard cet été.
C’est un souhait de Frank McCourt. Avant le passage devant la DNCG à la fin du mois de juin, le propriétaire de l’OM aimerait voir une ou deux très belles ventes pour que les dirigeants démontrent qu’ils ont compris que l’heure était désormais à l’économie. Mason Greenwood, le meilleur joueur du club sur ces deux dernières années, est visé. L’ailier anglais semble avoir fait le tour de la question à Marseille, même s’il n’a jamais avoué qu’il voulait partir, confiant même au détour des Trophées UNFP qu’il se voyait bien rester à l’OM.

L'Atlético prêt à miser gros sur Greenwood

Cela ne devrait pas être le cas, et il reste à savoir quelle sera sa destination. L’AS Roma a tiré en premier et prépare une offre de 40 ME, comme cela a été révélé dans la presse italienne ce jeudi matin. La réaction de l’Atlético de Madrid est en tout cas rapide. Diego Simeone apprécie le joueur et son tempérament, et aimerait miser sur lui pour l’après-Griezmann. Et même l’après-Alvarez. Problème, si l’attaquant français s’est bien engagé à Orlando en MLS, l’Argentin vit un été compliqué en ce qui concerne son choix de club. Un transfert au FC Barcelone est évoqué, mais le champion du monde est encore loin d’avoir signé au Barça.

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En conséquence, les Colchoneros n’ont pas encore l’enveloppe financière pour faire une offre à l’OM. Mais cela devrait évoluer pendant l’été. Résultat, selon El Gol Digital, l’Atlético aimerait que Marseille ne se précipite pas à trouver un accord avec la Roma, car une proposition bien supérieure sera faite en cas de vente de Julian Alvarez. De quoi allécher volontairement l’OM qui rêve d’une vente à 60 ou 70 millions d’euros, alors que la Roma ne montera probablement pas au-delà de 50 ME. Avec le risque que l’Atlético ne prononce que de belles paroles et conserve Alvarez ou reporte son intérêt sur un vrai avant-centre. Le jeu du mercato dans toute sa splendeur, même si Frank McCourt n’a pas l’air très joueur en ce moment.
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