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L’OM accélère, négociations en cours avec Beye

OM04 juin , 12:20
parGuillaume Conte
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Habib Beye est toujours l'entraineur de l'OM, mais le technicien ne se fait aucune illusion pour son avenir, alors que Bruno Genesio est annoncé en vue de la saison prochaine. La dure réalité va rattraper l'ancien capitaine marseillais.
« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye ». Un peu plus de trois mois plus tard, ce même Olympique de Marseille discute de nouveau avec celui qui est toujours son entraineur, mais pour ficeler son départ. Arrivé pour être en poste jusqu’en juin 2027 au minimum, le Franco-Sénégalais ne va pas résister aux grands changements à l’OM. Il se voulait pourtant autant chose qu’un pompier de service, et avait assuré à plusieurs reprises au plus fort de la crise qu’il était tranquille sur son avenir, avec une saison entière pour confirmer à Marseille.

Habib Beye, une question de jours avant son départ

Le club phocéen ne va pas lui en laisser l’occasion. Selon les informations de La Provence, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont débuté des négociations pour mettre un terme au contrat d’Habib Beye, qui a bien compris que l’OM comptait faire appel à Bruno Genesio pour la saison à venir. L’ancien entraineur de Rennes et du Red Star n’a pas eu l’occasion de faire ses preuves, et malgré son faible temps aux commandes, n’a pas réussi à convaincre les supporters et les dirigeants. Un peu dur mais inévitable aux yeux de La Provence.
« Loin d’être le premier responsable de l’échec olympien, inéluctable peu importe l’identité du pompier de service, diront certains, l’ancien capitaine n’a pas mérité de rempiler dans son club de coeur », a expliqué le quotidien local, pour qui la résiliation de son contrat ne devrait pas être un problème insurmontable : « On imagine une issue positive dans les prochains jours ».
Tout devrait donc s’accélérer avec le départ d’Habib Beye et l’arrivée de Bruno Genesio, même si pour le moment, la menace d’une sanction de l’UEFA fait la Une de l’actualité à Marseille. Elle semble même freiner la finalisation de la signature de Bruno Genesio à l’heure actuelle.

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