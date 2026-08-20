OM : Départ annoncé, Emerson exfiltré en urgence

OM : Départ annoncé, Emerson exfiltré en urgence

OM20 août , 15:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM ne manquera pas de travail dans les prochains jours lors du mercato. Le club phocéen doit plus que jamais dégraisser, et Emerson est un candidat au départ.
L'Olympique de Marseille est dans l'obligation de vendre des joueurs d'ici à la fin du marché des transferts. Tous les joueurs ont, plus ou moins, été placés sur la liste des transferts. Bruno Genesio doit, dans ce contexte, préparer la première journée de Ligue 1 face à Strasbourg, ce vendredi au Stade Vélodrome. Emerson Palmieri est plus que jamais sur le départ de la Canebière, alors que son profil revient avec insistance en Serie A. D'ailleurs, un intermédiaire se démène pour le faire partir le plus rapidement possible de la cité phocéenne.

Emerson en partance pour la Juve ? 

D'après Nicolo Schira, l'international transalpin a en effet été proposé ces dernières heures à la Juventus. Luciano Spalletti apprécie énormément son style de jeu et pourrait bien être intéressé par la proposition. Les deux hommes avaient notamment travaillé ensemble lors de leur passage du côté de l'AS Roma. La Vieille Dame, qui cherche toujours un nouveau latéral gauche, pourrait donc passer à l'action pour un joueur qui n'est pas fermé à l'idée de revenir jouer en Italie.

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Encore sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2027, Emerson Palmieri est estimé à près de 10 millions d'euros par les Phocéens. Tout pourrait se décanter dans les prochaines heures. L'OM attend la fin du mercato avec impatience, alors que son effectif va encore être chamboulé dans les prochains jours. Mais une chose est positive, du moins : plus les départs seront actés, plus la possibilité de voir de nouveaux joueurs débarquer sera crédible. De quoi redonner un peu le sourire aux fans de l'Olympique de Marseille, inquiets de la dynamique actuelle autour de leur équipe.
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