Zinedine Zidane avoue être fan du PSG

Zinedine Zidane avoue être fan du PSG

Equipe de France
parClaude Dautel
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A la veille du match contre la Belgique au Stade de France, Zinedine Zidane a été interrogé sur le Paris Saint-Germain. Et le sélectionneur français a reconnu qu'il appréciait ce que faisait le club de la capitale sous les ordres de Luis Enrique.
On le sait, Luis Enrique et Zinedine Zidane ont une haute estime l'un pour l'autre. Et ce n'est pas parce que Zinedine Zidane a l'image de Marseille collée à la peau que ce dernier ne dira pas ce qu'il pense du Paris Saint-Germain. Au moment où le club de la capitale vient d'enchaîner deux victoires en Ligue des champions en pratiquant un football qui a tout même fait plaisir à voir, le coach de l'équipe de France a emboîté le pas. Interrogé ce dimanche en conférence de presse sur le PSG, à la veille du dernier match des Bleus lors de cette trêve internationale d'octobre, ce sera lundi soir contre la Belgique, Zizou a reconnu qu'il appréciait le style parisien.

Zidane apprécie le jeu du PSG

« Le PSG a beaucoup de principes de jeu que j’apprécie. C’est une équipe qui entreprend, qui va chercher l’adversaire. Elle veut courir avec le ballon et pas derrière. J'ai été numéro 10, et je n'aimais pas courir derrière le ballon », a fait savoir, ce dimanche, le sélectionneur de l'équipe de France. On est loin du Clasico de 2003, lorsque Zinedine Zidane et Luis Enrique avaient été proches d'en découdre physiquement, ce qui avait provoqué un début de bagarre générale entre le Real Madrid et le Barça. Depuis, les deux hommes ont pris de l'expérience, et sont désormais devenus deux entraîneurs respectables et qui surtout se respectent.
La rivalité entre le Paris Saint-Germain, où son nom avait parfois été cité pour devenir l'entraîneur, et l'Olympique de Marseille, dont il n'a pas réellement été proche sur le plan professionnel, n'a plus vraiment lieu d'exister pour Zinedine Zidane. Ce dernier souhaite seulement réunir les meilleurs joueurs français et force est de reconnaître qu'ils sont plus au PSG qu'à l'OM.

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