OM : Emegha dit oui à Marseille, le gros coup de l’été

OM : Emegha dit oui à Marseille, le gros coup de l’été

OM19 août , 17:00
parCorentin Facy
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L’OM a entamé des discussions avec Strasbourg pour le prêt d’Emmanuel Emegha. L’attaquant néerlandais de Chelsea est ouvert à l’idée de disputer une saison sous les couleurs marseillaises.
A quoi ressemblera le secteur offensif de Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille pour la saison 2026-2027 ? Pour l’heure, c’est le grand flou et le coach phocéen s’apprête à démarrer la saison avec un quatuor composé de Paixao, Gomes, Harit et Gouiri. Au vu des difficultés financières de l’OM, les supporters olympiens signeraient pour garder cette attaque toute la saison d’autant que Paixao et Gouiri sont très courtisés. Grégory Lorenzi anticipe justement un potentiel départ en attaque puisque selon But Football Club, des discussions ont été entamées avec Chelsea pour un potentiel prêt d’Emmanuel Emegha.
L’ancien capitaine de Strasbourg n’est pas certain de faire partie des plans de Xabi Alonso pour la saison à venir chez les Blues, et un prêt pourrait par conséquent être une solution pour le Néerlandais. En début de mercato, l’OM a pris des renseignements. Le club olympien a un peu été refroidi par le bilan médical d’Emegha, qui a manqué une bonne partie de la préparation et qui a fait son retour à l’entraînement cette semaine. Néanmoins, le dossier n’est pas clos selon nos confrères, qui affirment que l’ancienne star offensive du Racing est ouvert à l’idée de disputer une saison à l’Olympique de Marseille.

Emegha est chaud pour signer à l'OM

Le profil a été validé par Bruno Genesio, mais il est désormais question de savoir si financièrement, le club olympien peut à la fois garder Paixao et Gouiri tout en recrutant Emegha. Quoi qu’il en soit, la piste est sérieuse du côté de la Canebière, où l’on garde un oeil très attentif sur la situation de l’ancien capitaine de Strasbourg, qui a prouvé durant sa carrière en Ligue 1 que l’ambiance du Vélodrome lui réussissait plutôt bien. Reste maintenant à voir s’il y jouera avec le maillot de l’OM sur le dos dans les semaines à venir.
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ah bon ! tout droit ! hum hum !

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Afonso Moreira sur les matchs de prepa tu voyais deja le potentiel et on demandait tous a ce qu'il rentre .... meme a droite ... la t as pas trop envi de voir duranville tant ce qu'il propose est vraiment faible .. hamdani a bien plus de talent .. du moins il en a montré bien plus pour le moment

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moqueur , le footeux ! à ce que je vois !

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