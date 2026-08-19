OM : Emegha dit oui à Marseille, le gros coup de l’été

Matchs amicaux de préparation : 4 buts inscrits (dont un doublé express contre Baumberg et un but face à Genk) et au moins 1 passe décisive (pour Christian Kofane).
PSG demande ... PSG a !
ah bon ! tout droit ! hum hum !
Afonso Moreira sur les matchs de prepa tu voyais deja le potentiel et on demandait tous a ce qu'il rentre .... meme a droite ... la t as pas trop envi de voir duranville tant ce qu'il propose est vraiment faible .. hamdani a bien plus de talent .. du moins il en a montré bien plus pour le moment
moqueur , le footeux ! à ce que je vois !
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Selon @club_but, l’#OM aurait demandé en début de #MercatOM des renseignements sur l’attaquant de Chelsea Emmanuel Emegha. 👉Le dossier ne serait pas totalement refermé. 👉Le bilan médical transmis à l’#OM au moment de la prise de renseignements n’avaient pas totalement rassuré