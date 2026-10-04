OM : Iliman Ndiaye veut déjà revenir à Marseille

OM : Iliman Ndiaye veut déjà revenir à Marseille

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parClaude Dautel
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Iliman Ndiaye a été l'un des transferts surprises du dernier mercato, puisque l'attaquant sénégalais a quitté Everton pour rejoindre Manchester City moyennant 70 millions d'euros. De passage à Marseille pour un match amical avec sa sélection, l'éphémère joueur de l'OM envisage sérieusement de revenir.
Ce dimanche, le Vélodrome accueillera à partir de 15 heures un match de gala entre les Comores et le Sénégal. La communauté comorienne est importante en Provence, et c'est une vraie fête qui se prépare dans le stade marseillais. Du côté du Sénégal, désormais dirigé par Patrick Vieira, un joueur retrouvera avec plaisir le Vélodrome, c'est évidemment Iliman Ndiaye. En 2023, Pablo Longoria avait réalisé le rêve de l'attaquant en le faisant venir de Sheffield après de très longues négociations. Du côté de Marseille, personne n'a oublié la vidéo de présentation d'Iliman Ndiaye, tournée devant la gare Saint-Charles, là où enfant le joueur avait découvert la cité phocéenne. Cependant, sportivement, le natif de Rouen n'avait pas été convaincant et après seulement une saison à l'Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye avait été transféré à Everton pour 18 millions d'euros.

Ndiaye veut revenir à l'OM

Mais l'histoire entre l'OM et Iliman Ndiaye n'est peut-être pas finie, même si ce dernier a un contrat jusqu'en 2031 avec Manchester City. En effet, répondant ce dimanche à La Provence, le joueur de 26 ans fait clairement comprendre qu'il souhaite revenir à l'Olympique de Marseille avant sa fin de carrière. « Les cris des supporters qui me demandent de revenir à l'OM, ça fait plaisir. Je ne pense pas que l'histoire soit finie, mais bon, on verra. Je dis ça comme ça, je sais jamais où ça va me mener, en tout cas on verra bien », a confié Iliman Ndiaye.
Des propos à toutefois prendre avec des pincettes, car l'international sénégalais évolue désormais à un niveau de salaire qui n'est plus sérieusement envisageable pour l'Olympique de Marseille. Selon les médias anglais, l'attaquant de 26 ans gagnerait actuellement 20 fois plus sous le maillot de Manchester City que lorsqu'il était à l'OM.
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