OM : De Zerbi priorité de Manchester United !

A lui d'être aussi prudent qu'il l'a été avant d'affronter le Barça, quand il a senti qu'il risquait la blessure.
Les titis vont prendre de plus en plus de place c est excellent.
C'était une proposition qui avait peu de chances d'être acceptée, mais ça n'interdit pas de la faire. Bien sûr qu'une autre date aurait été possible. On n'en est quand même pas au point où les calendriers sont verrouillés. Notamment en deuxième partie de saison, quand la LdC se fait plus rare. Mais on sait tous très bien que l'OM voulait absolument profiter des absences parisiennes (voire infliger aux joueurs parisiens le camouflet de rater une cérémonie du BO qui devait leur faire la part belle) Dès le départ, le calendrier était débile. Programmer ce match la veille du BO, c'était donner la possibilité qu'arrive ce qui est arrivé, et qui n'a certainement pas donné une bonne image de l'organisation française. J'en veux à la LFP de ne pas y avoir songé, même s'il est peut être possible qu'on aurait pu être plus vigilant de notre côté et qu'on aurait pu signaler ce problème et le faire corriger (?)
Heu pierrot, c'est deux passes décisives de Karabec 😊
Le PSG a clairement déjoué dans le dernier classique. Sûrement perturbé par la cérémonie manquée du BO. On peut reconnaitre à l'OM certaines qualités, notamment l'esprit conquérant des premières minutes, voire de la première mi-temps, tant il est rare de voir des équipes de L1 venir nous presser chez nous.. Mais nos joueurs étaient vraiment dans un mauvais jour, ça s'est vu aux difficultés de récupération et dans la construction même en 2eme mi temps. Des difficultés inhabituelles. Plus certains joueurs qui manquaient de repères notamment WZE. Enfin, on peut aussi noter que l'OM connait sans doute mieux le PSG que ne le connait le Barça, qui a visiblement été surpris par le jeu parisien.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading
Understand that Roberto De Zerbi is regarded highly by Manchester United’s hierarchy and would be someone they consider if, and when, they move on from Ruben Amorim. full exclusive story on @UnitedInFocus unitedinfocus.com/news/man-utd-l…