OM : De Zerbi priorité de Manchester United !

Ruben Amorim enchaîne les résultats catastrophiques à Manchester United, au point d’être sérieusement menacé d’un limogeage. En cas de départ du Portugais, les Red Devils rêvent de faire venir Roberto De Zerbi.

L’incertitude plane sur l’avenir de Ruben Amorim à Manchester United . En poste depuis l’hiver dernier, l’ancien entraîneur du Sporting Portugal n’y arrive pas. 14e de Premier League en ce début de saison, il ne parvient pas à trouver la formule gagnante et cela malgré un mercato à 200 millions d’euros avec des joueurs qui sont tous arrivés avec son aval. La direction mancunienne perd patience et pourrait frapper fort dans les semaines à venir si les résultats ne s’améliorent pas d’ici le mois de novembre. En cas de départ, plusieurs entraîneurs figurent déjà dans les petits papiers d’Ineos et de l’état-major de Manchester United.

Selon les informations du journaliste Graeme Bailey, la priorité du pensionnaire d’Old Trafford n’est autre que Roberto De Zerbi. Le travail effectué par l’entraîneur italien du côté de l’Olympique de Marseille est très apprécié Outre-Manche et pour Manchester United, l’ancien coach de Brighton coche toutes les cases. En cas de départ de Ruben Amorim, les Red Devils souhaitent miser sur un entraîneur ayant déjà une expérience de la Premier League, ce qui est le cas concernant Roberto De Zerbi.

L’homme fort de l’OM est « très apprécié par la direction mancunienne » selon notre confrère, qui précise qu’Andoni Iraola (Bournemouth), Oliver Glasner (Crystal Palace) et Gareth Southgate, ancien sélectionneur de l’Angleterre, sont d’autres coachs ciblés par Manchester United, si jamais le dossier Roberto De Zerbi était trop complexe. Pour rappel, l’entraîneur olympien est sous contrat avec Marseille jusqu’en 2027 et dans l’esprit de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, un départ n’est absolument pas envisageable. Reste à voir comment Roberto De Zerbi réagira de son côté en cas d’offre de Manchester United. Ce ne serait pas la première fois que les Red Devils proposeraient le poste à l’Italien, qui refusé une proposition de MU en 2024… juste avant de signer à Marseille.