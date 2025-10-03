ICONSPORT_272416_0223

OM : De Zerbi priorité de Manchester United !

OM03 oct. , 14:00
parCorentin Facy
Ruben Amorim enchaîne les résultats catastrophiques à Manchester United, au point d’être sérieusement menacé d’un limogeage. En cas de départ du Portugais, les Red Devils rêvent de faire venir Roberto De Zerbi.
L’incertitude plane sur l’avenir de Ruben Amorim à Manchester United. En poste depuis l’hiver dernier, l’ancien entraîneur du Sporting Portugal n’y arrive pas. 14e de Premier League en ce début de saison, il ne parvient pas à trouver la formule gagnante et cela malgré un mercato à 200 millions d’euros avec des joueurs qui sont tous arrivés avec son aval. La direction mancunienne perd patience et pourrait frapper fort dans les semaines à venir si les résultats ne s’améliorent pas d’ici le mois de novembre. En cas de départ, plusieurs entraîneurs figurent déjà dans les petits papiers d’Ineos et de l’état-major de Manchester United.
Selon les informations du journaliste Graeme Bailey, la priorité du pensionnaire d’Old Trafford n’est autre que Roberto De Zerbi. Le travail effectué par l’entraîneur italien du côté de l’Olympique de Marseille est très apprécié Outre-Manche et pour Manchester United, l’ancien coach de Brighton coche toutes les cases. En cas de départ de Ruben Amorim, les Red Devils souhaitent miser sur un entraîneur ayant déjà une expérience de la Premier League, ce qui est le cas concernant Roberto De Zerbi.

L’homme fort de l’OM est « très apprécié par la direction mancunienne » selon notre confrère, qui précise qu’Andoni Iraola (Bournemouth), Oliver Glasner (Crystal Palace) et Gareth Southgate, ancien sélectionneur de l’Angleterre, sont d’autres coachs ciblés par Manchester United, si jamais le dossier Roberto De Zerbi était trop complexe. Pour rappel, l’entraîneur olympien est sous contrat avec Marseille jusqu’en 2027 et dans l’esprit de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, un départ n’est absolument pas envisageable. Reste à voir comment Roberto De Zerbi réagira de son côté en cas d’offre de Manchester United. Ce ne serait pas la première fois que les Red Devils proposeraient le poste à l’Italien, qui refusé une proposition de MU en 2024… juste avant de signer à Marseille. 
Derniers commentaires

Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

A lui d'être aussi prudent qu'il l'a été avant d'affronter le Barça, quand il a senti qu'il risquait la blessure.

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Les titis vont prendre de plus en plus de place c est excellent.

OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

C'était une proposition qui avait peu de chances d'être acceptée, mais ça n'interdit pas de la faire. Bien sûr qu'une autre date aurait été possible. On n'en est quand même pas au point où les calendriers sont verrouillés. Notamment en deuxième partie de saison, quand la LdC se fait plus rare. Mais on sait tous très bien que l'OM voulait absolument profiter des absences parisiennes (voire infliger aux joueurs parisiens le camouflet de rater une cérémonie du BO qui devait leur faire la part belle) Dès le départ, le calendrier était débile. Programmer ce match la veille du BO, c'était donner la possibilité qu'arrive ce qui est arrivé, et qui n'a certainement pas donné une bonne image de l'organisation française. J'en veux à la LFP de ne pas y avoir songé, même s'il est peut être possible qu'on aurait pu être plus vigilant de notre côté et qu'on aurait pu signaler ce problème et le faire corriger (?)

Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

Heu pierrot, c'est deux passes décisives de Karabec 😊

OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

Le PSG a clairement déjoué dans le dernier classique. Sûrement perturbé par la cérémonie manquée du BO. On peut reconnaitre à l'OM certaines qualités, notamment l'esprit conquérant des premières minutes, voire de la première mi-temps, tant il est rare de voir des équipes de L1 venir nous presser chez nous.. Mais nos joueurs étaient vraiment dans un mauvais jour, ça s'est vu aux difficultés de récupération et dans la construction même en 2eme mi temps. Des difficultés inhabituelles. Plus certains joueurs qui manquaient de repères notamment WZE. Enfin, on peut aussi noter que l'OM connait sans doute mieux le PSG que ne le connait le Barça, qui a visiblement été surpris par le jeu parisien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

