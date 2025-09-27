MU : Une légende anglaise met Amorim à la porte

Battu par Brentford cet après-midi (3-1), Manchester United s’enfonce inéluctablement dans la crise. Ruben Amorim va-t-il y résister ? Joe Cole espère que non.

Une défaite de plus pour Manchester United et pour Ruben Amorim. La situation devient intenable pour l’entraîneur portugais, en poste depuis l’hiver dernier et qui n’a toujours pas les clés pour faire des Red Devils ne serait-ce qu’une équipe de première partie de tableau en Premier League. En attendant les matchs de dimanche, Manchester United est 14e du championnat après sa défaite à Brentford (3-1) ce samedi. Une honte pour les supporters… et pour la direction, qui pourrait taper fort en décidant de renvoyer Ruben Amorim. C’est en tout cas ce que souhaite la légende anglaise Joe Cole, interrogé à ce sujet par TNT Sports.

« Il a eu suffisamment de temps pour mettre en œuvre ce qu'il voulait. Ce n'est pas seulement un problème de Ruben Amorim. Il y a d'énormes problèmes au sein du club. Mais il a l'air anxieux sur le banc, il a l'air inquiet, et je pense que cela se répercute sur les joueurs. Le fait qu'il n'ait pas remporté deux victoires consécutives en championnat est très inquiétant » se désole l’ancien joueur de Chelsea ou encore du LOSC avant de poursuivre.

« À mon avis, ils ont besoin d’un nouveau coach. Vous savez, je n'aime pas dire ça, mais on parlait de Amorim comme du messie. Je pense que Gareth Southgate était l'homme idéal pour ce poste, pour créer une culture et comprendre les joueurs. Ils ont choisi Amorim, et ça ne semble pas fonctionner » regrette Joe Cole, qui attend maintenant de voir si la direction de Manchester United tranchera dans le vif en se séparant de Ruben Amorim dans les prochains jours. La pression est en tout cas plus forte que jamais sur l’état-major mancunien ainsi que sur l’entraîneur portugais.