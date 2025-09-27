ICONSPORT_270639_0195
Ruben Amorim

MU : Une légende anglaise met Amorim à la porte

Premier League27 sept. , 21:00
parCorentin Facy
0
Battu par Brentford cet après-midi (3-1), Manchester United s’enfonce inéluctablement dans la crise. Ruben Amorim va-t-il y résister ? Joe Cole espère que non.
Une défaite de plus pour Manchester United et pour Ruben Amorim. La situation devient intenable pour l’entraîneur portugais, en poste depuis l’hiver dernier et qui n’a toujours pas les clés pour faire des Red Devils ne serait-ce qu’une équipe de première partie de tableau en Premier League. En attendant les matchs de dimanche, Manchester United est 14e du championnat après sa défaite à Brentford (3-1) ce samedi. Une honte pour les supporters… et pour la direction, qui pourrait taper fort en décidant de renvoyer Ruben Amorim. C’est en tout cas ce que souhaite la légende anglaise Joe Cole, interrogé à ce sujet par TNT Sports.
« Il a eu suffisamment de temps pour mettre en œuvre ce qu'il voulait. Ce n'est pas seulement un problème de Ruben Amorim. Il y a d'énormes problèmes au sein du club. Mais il a l'air anxieux sur le banc, il a l'air inquiet, et je pense que cela se répercute sur les joueurs. Le fait qu'il n'ait pas remporté deux victoires consécutives en championnat est très inquiétant » se désole l’ancien joueur de Chelsea ou encore du LOSC avant de poursuivre. 

PL : Brentford bat Manchester United, Ruben Amorim menacé
Manchester United tente un coup diabolique à l'OM
« À mon avis, ils ont besoin d’un nouveau coach. Vous savez, je n'aime pas dire ça, mais on parlait de Amorim comme du messie. Je pense que Gareth Southgate était l'homme idéal pour ce poste, pour créer une culture et comprendre les joueurs. Ils ont choisi Amorim, et ça ne semble pas fonctionner » regrette Joe Cole, qui attend maintenant de voir si la direction de Manchester United tranchera dans le vif en se séparant de Ruben Amorim dans les prochains jours. La pression est en tout cas plus forte que jamais sur l’état-major mancunien ainsi que sur l’entraîneur portugais.
0
Derniers commentaires

L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre

Impeccable !! La première place retrouvée.

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Victoire tranquille mais on risque de reperdre des joueurs.....ca va devenir difficile j espere que la trêve va pas nous crever les survivants

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Je l'avais pas vu pff

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Vraiment top que Lucho donne du temps à ces titis, tout le monde est gagnant ça soulage les cadres et leur permet de se frotter un peu au monde pro

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Pour ça on ne change pas nos habitudes 😀

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

