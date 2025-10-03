ICONSPORT_270916_0435

Il vient d'arriver, l'OM refuse de le vendre cet hiver

OM03 oct. , 10:30
parNathan Hanini
Ce mardi lors de la nette victoire marseillaise au Vélodrome face à l’Ajax (4-0), les supporters présents dans l’enceinte ont pu revoir CJ Egan Riley. Le jeune défenseur anglais a disparu de la circulation depuis son carton rouge reçu à l’OL. 
Passée de fébrile à force tranquille, la défense de l’Olympique de Marseille regorge de ressources cette saison. Sur ce mercato estival, Pablo Longoria a exaucé le vœu de Roberto de Zerbi de renforcer son axe central. Désormais, le club de la cité phocéenne s’est trouvé des tauliers. En fin de mercato, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd sont venus renforcer l’effectif du technicien italien. Les deux internationaux ont tout de suite pris leurs marques. Le reste de la concurrence s’est retrouvé sur le banc. Mais pas de panique, il y a de la place pour tout le monde.

CJ Egan Riley bientôt de retour dans le onze

Ce mardi en Ligue des champions, l’OM a de nouveau perdu sur blessure Facundo Medina. L’Argentin a été remplacé par CJ Egan Riley. L’Anglais a effectué son retour sur le rectangle vert du côté de Marseille. Titulaire en début de saison, le joueur de 22 ans a perdu sa place suite à son carton rouge reçu à Lyon lors de la troisième journée. Outre deux petites minutes disputées face au Real Madrid, l’ancien joueur de Burnley est resté sagement assis sur le banc. Mais rien n’est acquis pour lui.
Très apprécié à Marseille, CJ Egan Riley aura sa chance dans les prochaines semaines. Autant dire que les rumeurs sur un départ rapide de l'Anglais dès le mercato hivernal sont à oublier, car l'OM croit en lui comme le confirme Livefoot. Avec l'enchaînement des matchs et les potentielles blessures, l’international U21 anglais aura du temps de jeu. Il ne faut pas non plus omettre la Coupe d’Afrique des Nations à la fin de l’année 2025 qui va libérer de la place dans le onze de départ.  Outre son entrée face à l’Ajax mardi soir en C1, CJ Egan Riley a de grandes chances d'enchaîner ce week-end avec le match à Metz pour un premier match de Ligue 1 depuis le 31 août dernier. 
C. Egan Riley

C. Egan Riley

EnglandAngleterre Âge 22 Défenseur

Euro U21

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Ce joueur de l’OL qui déçoit

S'il jouait déjà à son poste de prédilection... Comme lorsque Y. Courguff était appelé en EDF qui jouait à gauche...

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Qu a fait le PSG de 1904 à 2011 ?

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Tu veux comparer une société où un milliardaire avec la puissance et le pouvoir d un etat ? Avec son influence, tu es sérieux la ? Tu dois être du style de ceux qui font semblant de rien comprendre pour la prison de Sarko Pour les impôts, il n y a rien de quitte et on l a vu avec la clause de Neymar avec l accord de Darmanin

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Deutsch Telekom 80 millions, Audi 80 millions, Adidas 80 Millions, ces 3 là sont actionnaires et sponsors du Bayern. Ces 3 là représentent 30% du CA du Bayern et c'est légal, c'est dans les textes de l'UEFA. Ça ne gène personnes, il ne cite que les Club détenus par les arabes, Chelsea et ses marcatos des cinglé? No problemo...On comprend son problème!

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Le PSG c'est uniquement la période QSI ? Pas de bol lors de ces 32 dernières années, si on exclu la période QSI, voyons ce que ça donne: L1: 12 titres (dont 1 lors ère Canal) Coupe de France: 14 (dont 3 lors ère Canal + 3 avant QSI) C1: 4 quarts de finale, 3 demi (dont 1 sous l'ère Canal), 1 finale et 1 victoire C2: 1 victoire (ère canal) donc le PSG a un meilleur palmarès que l'OM ces 32 dernières années même sans la période QSI... 😂🤣😂 Le PSG sans QSI sur les 32 années: 1 C2, 1 L1, 6 coupe de France L'OM: 1 L1, 0 coupe de France Et oui mon pauvre toi tu dois sortir tes archives poussiéreuses et tes coupes de ton musée qui ressemble plus à un musée de paléontologie qu'à autre chose... Nous même hors QSI on a plus gagné sur les 32 dernières années que l'OM alors arrête de faire une fixette que QSI, même sans on a fait mieux 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

