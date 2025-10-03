Il vient d'arriver, l'OM refuse de le vendre cet hiver

Ce mardi lors de la nette victoire marseillaise au Vélodrome face à l’Ajax (4-0), les supporters présents dans l’enceinte ont pu revoir CJ Egan Riley. Le jeune défenseur anglais a disparu de la circulation depuis son carton rouge reçu à l’OL.

Passée de fébrile à force tranquille, la défense de l’Olympique de Marseille regorge de ressources cette saison. Sur ce mercato estival, Pablo Longoria a exaucé le vœu de Roberto de Zerbi de renforcer son axe central. Désormais, le club de la cité phocéenne s’est trouvé des tauliers. En fin de mercato, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd sont venus renforcer l’effectif du technicien italien. Les deux internationaux ont tout de suite pris leurs marques. Le reste de la concurrence s’est retrouvé sur le banc. Mais pas de panique, il y a de la place pour tout le monde.

CJ Egan Riley bientôt de retour dans le onze

Ce mardi en Ligue des champions, l’OM a de nouveau perdu sur blessure Facundo Medina. L’Argentin a été remplacé par CJ Egan Riley. L’Anglais a effectué son retour sur le rectangle vert du côté de Marseille. Titulaire en début de saison, le joueur de 22 ans a perdu sa place suite à son carton rouge reçu à Lyon lors de la troisième journée. Outre deux petites minutes disputées face au Real Madrid, l’ancien joueur de Burnley est resté sagement assis sur le banc. Mais rien n’est acquis pour lui.

Très apprécié à Marseille, CJ Egan Riley aura sa chance dans les prochaines semaines. Autant dire que les rumeurs sur un départ rapide de l'Anglais dès le mercato hivernal sont à oublier, car l'OM croit en lui comme le confirme Livefoot. Avec l'enchaînement des matchs et les potentielles blessures, l’international U21 anglais aura du temps de jeu. Il ne faut pas non plus omettre la Coupe d’Afrique des Nations à la fin de l’année 2025 qui va libérer de la place dans le onze de départ. Outre son entrée face à l’Ajax mardi soir en C1, CJ Egan Riley a de grandes chances d'enchaîner ce week-end avec le match à Metz pour un premier match de Ligue 1 depuis le 31 août dernier.