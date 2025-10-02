OM : Pavard récupère les millions d'euros de Rabiot

Sur le gong du dernier mercato estival, l'Olympique de Marseille a frappé un très gros coup en s'offrant Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 est arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat et est devenu directement le joueur le mieux payé du club.

Face à l'opportunité de recruter Benjamin Pavard dans les derniers instants du mercato estival, l' Olympique de Marseille s'est jeté corps et âme. En manque de temps de jeu la saison passée avec l'Inter Milan, notamment du fait de blessures à répétition, le champion du monde 2018 a obtenu un bon de sortie de la part de sa direction. C'est dans ce contexte qu'il s'est engagé avec le club de la Canebière dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat estimée à 15 millions d'euros. Un possible transfert relativement peu cher pour s'adjuger définitivement les services d'un joueur de 29 ans, doté d'une expérience du très haut niveau particulièrement élevée. Outre le montant du transfert, payer mensuellement un joueur comme lui a un coût, et pas n'importe lequel.

Pavard devance tout le monde au classement des salaires

En se séparant d'Adrien Rabiot, plus gros salaire du club, suite à sa vive altercation avec Jonathan Rowe, l'Olympique de Marseille faisait une grosse économie sur sa masse salariale. Mais ça n'a pas duré bien longtemps. Dans la foulée, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont directement donné à Benjamin Pavard le plus gros salaire de l'effectif, indique Sportune. Au classement des émoluments, l'ancien du LOSC ou du Bayern Munich émarge à 6,5 millions d'euros par an. Soit 500 000 euros de différence avec son dauphin, Pierre-Emile Hojbjerg, et plus d'un million d'euros annuels de plus que Mason Greenwood et Geoffrey Kondogbia.

Il fallait au moins ça pour le convaincre de venir et, surtout, pour convaincre l'Inter Milan de le laisser partir sous la forme d'un prêt. En considérant le salaire d'Intériste de Pavard, l'OM a donc accepté de prendre en charge l'intégralité de celui-ci. Une preuve d'ambition.