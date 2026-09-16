OM : De Zerbi l'a mis dehors, il rétablit la vérité

OM : De Zerbi l'a mis dehors, il rétablit la vérité

OM16 sept. , 14:30
parCorentin Facy
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Défenseur très fiable durant son passage à l’OM entre 2023 et 2026, Amir Murillo a quitté le club phocéen pour rejoindre Besiktas l’hiver dernier. Roberto De Zerbi est responsable de son départ, selon le Panaméen.
Le transfert d’Amir Murillo au Besiktas Istanbul en février dernier a surpris tout le monde à l’Olympique de Marseille. Même s’il réalisait une saison moins faste en 2025-2026, principalement en raison de la concurrence d’Emerson à gauche et du duo Pavard-Weah à droite, l’international panaméen a toujours été perçu comme une valeur sûre en Provence durant ses trois ans passés à Marseille. Du jour au lendemain, Amir Murillo a contre toute attente été vendu au Besiktas Istanbul pour 5 millions d’euros.
A la veille de retrouver l’OM avec le club turc lors de la 1ère journée d’Europa League, l’ancien défenseur de Marseille et d’Anderlecht est revenu sur les raisons de son départ soudain. L’explication est très simple selon lui : Roberto De Zerbi a exigé son départ dans les derniers instants du mercato hivernal. « Ça n’avait rien à voir avec le club ou l’équipe. Je pense que c’était quelque chose de personnel de la part de l’entraîneur » a lancé Amir Murillo avant de poursuivre.
« Tout le monde a vu que j’avais un souci avec l’entraîneur. Ils m’ont pratiquement obligé à partir, j’ai senti un manque de respect », précise Amir Murillo, lequel s’est véritablement senti chassé de l’Olympique de Marseille après la décision de Roberto De Zerbi de s’en séparer. Une belle bourde, d’autant que le défenseur de 30 ans avait brillé en 2024-2025 avec 1 but et 3 passes décisives en Ligue 1 et un rôle de titulaire indiscutable en tant que latéral ou piston droit, contribuant à cette époque à la qualification de l’OM en Ligue des Champions.

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Aujourd’hui, avec son effectif décimé et son manque de solutions à quasiment chaque poste, Bruno Genesio rêverait sans doute de pouvoir utiliser un jouable fiable et polyvalent tel que Murillo. Le Panaméenne sera néanmoins dans l’équipe adverse, jeudi soir en Europa League.
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