OM : De Zerbi l'a mis dehors, il rétablit la vérité

En quoi abandonner une participation en EL aurait amélioré la situation financière du club ?
ne dis pas n'importe quoi, les sardines ça fait longtemps qu'elles ne rèvent plus, quant à Mme Kang elle a au moins le mérite de réparer le club mis en lambeaux par ses prédécesseurs, la dette va pas s'évaporer par magie
Et pour vous la L2, l'an dernier, vous étiez où ?
Si les clubs pouvaient negocier leurs droits a l'etranger comme la Juventus lar exemple, oui . Sinon, ca sert a rien les joueurs jap ou coreens
Oui tu as raison mais tu occultes le plus important : elle a sauvé le club d’être le nouveau Bordeaux. On est en L1 et en EL. Elle a le totem d’immunité pour ça . Elle a clairement b dit qu’on réduisait la voilure au moins encore 2 saisons
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
Loading
🎙️Amir Murillo sur son départ de l’OM : « Ça n’avait rien à voir avec le club ou l’équipe. Je pense que c’était quelque chose de personnel de la part de l’entraîneur, tout le monde a vu que j’avais un souci avec l’entraîneur. Ils m’ont pratiquement obligé à partir, j’ai senti un