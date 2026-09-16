Lens : Daniel Riolo applaudit le coup de génie lensois

Lens a officialisé ce mardi le départ de Dino Toppmöller, tout juste trois mois après sa nomination. Un licenciement que salue Daniel Riolo, lequel estime que la démarche est « intelligente ».

A la surprise générale, le RC Lens et Dino Toppmöller ont mis fin à leur collaboration ce mardi. Après avoir soulevé le Trophée des champions face au Paris Saint-Germain, puis remporté une victoire précieuse en Ligue des champions face au Slavia Prague, l'entraineur allemand a été démis de ses fonctions. En cause, des différends devenus trop importants entre lui, ses joueurs et sa direction.

L'ancien technicien de l'Eintracht Francfort ne sera resté que trois mois dans l'Artois, bien que l'annonce de son licenciement soit une décision que Daniel Riolo salue. L'éditorialiste de l'After Foot estime que les dirigeants lensois ont fait le choix le plus juste.

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Riolo trouve son licenciement cohérent

« On avait tous constaté que ça ne collait pas, que le jeu n'était pas le même. Mais je ne pouvais pas imaginer une seconde qu'il se fasse virer. Mais quand on m'explique l'histoire, je me dis que la direction lensoise est plutôt maline parce qu'elle évite l'enlisement », a d'abord analysé Riolo.

Avant de poursuivre. « Ça m'étonnerait qu'on apprenne des histoires sur la séparation parce que Toppmöller a renoncé à une partie de ses indemnités. Il s'est écarté de façon très élégante et ils ont acté un divorce consécutif à un mariage raté. Je trouve que c'est plutôt intelligent, plutôt que de le traîner deux mois et d'avoir un boulet. Tu aurais perdu du temps, la démarche est plutôt intelligente d'autant que la séparation se fait sans heurt. (...) Je trouve que c'est plutôt sain de se rendre compte très vite que l'entraîneur ne colle pas avec les historiques. C'est sain qu'un club reconnaisse vite qu'il s'est trompé », a-t-il conclu.

En attendant, le RC Lens est carrément prêt à payer une amende de 25 000 euros par match passé avec Yannick Cahuzac sur le banc, tant que ce dernier n'aura pas obtenu son BEPF. Pour rappel, il fait partie de la promotion 2026-2027.