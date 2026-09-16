PL : Pierre Sage menacé et renvoyé à l'OL

Mon oncle !!!! Alors si les anonymes se mettent à parler maintenant ou va t’on 🤣
Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol
On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo
Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????
Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
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|1
|0
|8
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|3
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|2
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|0
|6
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|6
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|2
|1
|1
|9
|8
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|1
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|3
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|1
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|-6
|2
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|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
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|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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🚨 ÇA SE TEND DÉJÀ POUR PIERRE SAGE 🇫🇷 À CRYSTAL PALACE !!! 😬🦅 Après seulement 4 journées de Premier League, le Français aurait déjà AGACÉ son président. 😳 En cause : sa décision d’écarter Jaydee Canvot 🇫🇷 du groupe face à Ipswich, un choix qualifié de « sportif » par Sage