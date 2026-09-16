PL : Pierre Sage menacé et renvoyé à l'OL

PL : Pierre Sage menacé et renvoyé à l'OL

OL16 sept. , 12:40
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Arrivé à Crystal Palace à l’intersaison, Pierre Sage se retrouve déjà menacé par sa direction en raison de certains choix techniques. Un retour à l’OL est massivement réclamé en cas de départ des Eagles.
Au moment de quitter Lens pour rejoindre Crystal Palace, Pierre Sage ne s’attendait certainement pas à vivre un début de saison aussi compliqué en Premier League. Avec seulement 3 points en 4 matchs, les Eagles sont clairement dans le dur et l’ex-entraîneur de l’Olympique Lyonnais est dans la tourmente. Le Daily Mail confie que la situation de Pierre Sage à Londres est « tendue », et que certains de ses choix techniques agacent sa direction. Le dossier Jaydee Canvot est au centre de toutes les attentions.
Le jeune défenseur français ne fait pas vraiment partie des plans de Pierre Sage depuis le début de la saison. Le joueur a été écarté contre Ipswich en raison d’une mauvaise semaine à l’entraînement, un choix « très mal accueilli en interne » par la direction du club. Si les résultats ne s’améliorent pas très vite, le successeur d’Oliver Glasner sur le banc des Eagles pourrait donc prendre la porte… faisant le bonheur, potentiellement, de l’OL. En réaction à cette information de la presse anglaise, les supporters lyonnais ont massivement réclamé le retour de Pierre Sage sur les réseaux sociaux.

Les supporters de l'OL attendent son retour

« Ce n’est pas grave on a besoin de toi à Lyon mon Pierrot ta place est toute chaude », « Ça sent le retour à l'OL pour Pierre Sage et le départ de Paulo Fonseca tout ça », « Juin 2027... Pierre sage à OL, c'est parti » ou encore « On t’attend à Lyon Pierre » peut-on lire sur X, où les commentaires similaires sont très nombreux. Reste que dans son esprit, Pierre Sage n’a certainement pas quitté un RC Lens qualifié en Ligue des Champions pour revenir à Lyon moins d’un an plus tard. Le technicien français espère s’imposer comme l’un des entraîneurs majeurs de la Premier League à terme. Il lui fait simplement pour cela résister à cette première grosse secousse à Crystal Palace.
Articles Recommandés
Om Un Brillant Milieu Japonais Propose A Lorenzi
OM

OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

Le Transfert Rate De Jacquet Fait Pleurer Le Psg
PSG

Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG

Real Liverpool Accelere Pour Faire Revenir Alexander Arnold
Premier League

Real : Liverpool accélère pour faire revenir Alexander-Arnold

Tv Un Ancien Chroniqueur Signe La Mort De Lequipe Du Soir
TV

TV : Un ancien chroniqueur signe la mort de l’Equipe du Soir

Fil Info

16 sept. , 12:20
OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi
16 sept. , 12:00
Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG
16 sept. , 11:30
Real : Liverpool accélère pour faire revenir Alexander-Arnold
16 sept. , 11:00
TV : Un ancien chroniqueur signe la mort de l’Equipe du Soir
16 sept. , 10:30
Offre pour JJ Gabriel, le PSG passe à l'action
16 sept. , 10:00
OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais
16 sept. , 9:30
L1 : Lille-Troyes explose les compteurs avec 13 millions de téléspectateurs
16 sept. , 9:00
Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique
16 sept. , 8:40
OL : Fonseca le vire, sa réponse est magnifique

Derniers commentaires

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Mon oncle !!!! Alors si les anonymes se mettent à parler maintenant ou va t’on 🤣

Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG

Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol

OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading