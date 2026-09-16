PL : Pierre Sage menacé et renvoyé à l'OL

Arrivé à Crystal Palace à l’intersaison, Pierre Sage se retrouve déjà menacé par sa direction en raison de certains choix techniques. Un retour à l’OL est massivement réclamé en cas de départ des Eagles.

Au moment de quitter Lens pour rejoindre Crystal Palace, Pierre Sage ne s’attendait certainement pas à vivre un début de saison aussi compliqué en Premier League . Avec seulement 3 points en 4 matchs, les Eagles sont clairement dans le dur et l’ex-entraîneur de l’Olympique Lyonnais est dans la tourmente. Le Daily Mail confie que la situation de Pierre Sage à Londres est « tendue », et que certains de ses choix techniques agacent sa direction. Le dossier Jaydee Canvot est au centre de toutes les attentions.

Le jeune défenseur français ne fait pas vraiment partie des plans de Pierre Sage depuis le début de la saison. Le joueur a été écarté contre Ipswich en raison d’une mauvaise semaine à l’entraînement, un choix « très mal accueilli en interne » par la direction du club. Si les résultats ne s’améliorent pas très vite, le successeur d’Oliver Glasner sur le banc des Eagles pourrait donc prendre la porte… faisant le bonheur, potentiellement, de l’OL. En réaction à cette information de la presse anglaise, les supporters lyonnais ont massivement réclamé le retour de Pierre Sage sur les réseaux sociaux.

Les supporters de l'OL attendent son retour

« Ce n’est pas grave on a besoin de toi à Lyon mon Pierrot ta place est toute chaude », « Ça sent le retour à l'OL pour Pierre Sage et le départ de Paulo Fonseca tout ça », « Juin 2027... Pierre sage à OL, c'est parti » ou encore « On t’attend à Lyon Pierre » peut-on lire sur X, où les commentaires similaires sont très nombreux. Reste que dans son esprit, Pierre Sage n’a certainement pas quitté un RC Lens qualifié en Ligue des Champions pour revenir à Lyon moins d’un an plus tard. Le technicien français espère s’imposer comme l’un des entraîneurs majeurs de la Premier League à terme. Il lui fait simplement pour cela résister à cette première grosse secousse à Crystal Palace.