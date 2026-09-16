OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

OM16 sept. , 12:20
parQuentin Mallet
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En difficulté lors du dernier mercato estival, l'Olympique de Marseille n'a pu recruter aucun joueur. En attendant les prochaines fenêtres de transferts, la direction sportive regarde forcément du côté des joueurs libres, parmi lesquels le milieu japonais Ryotaro Ito représente une grosse opportunité.
Cet été, la direction de l'OM n'a jamais réussi à boucler le moindre transfert à cause d'une masse salariale tellement importante qu'il était impossible de rajouter des salaires malgré les départs de joueurs phares. Les ventes avortées de Nayef Aguerd et de Pierre-Emile Hojbjerg n'ont pas arrangé les choses. Forcément, les supporters se demandent bien qui acceptera de venir dans un tel bourbier.
Et force est de constater qu'à part des joueurs libres, Grégory Lorenzi aura bien du mal à recruter dans les prochains mois. Ça tombe bien, car plusieurs joueurs sans contrat n'attendent qu'une chose : retrouver un club. C'est notamment le cas de Ryotaro Ito, un brillant milieu de terrain japonais.

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Six joueurs libres pour sauver l'OM

Sans club depuis la fin de son contrat à Saint-Trond en Belgique, Ryotaro Ito n'a toujours pas retrouvé de challenge. A 28 ans, l'international japonais a pourtant du talent à revendre. Milieu offensif de formation, il totalise 51 buts et 37 passes décisives en 257 matchs disputés dans sa carrière. Le compte X InformaTreize l'a en tout cas ajouté dans une liste de six joueurs libres qui pourraient intéresser la formation phocéenne. Les cinq autres joueurs proposés sont Mitchel Bakker, l'ancien joueur du PSG et du LOSC, Renato Sanches, ancien Parisien également, ou encore Krépin Diatta, Ricardo Pereira ou Ismaël Bennacer, déjà passé par l'OM.
Le problème reste malgré tout le même pour de telles signatures : s'ils sont gratuits en terme d'indemnités de transfert, ils sont loin de l'être au niveau du salaire. Et c'est justement cette masse salariale qui bloque Lorenzi. En attendant, cela reste des idées intéressantes et, surtout, inévitables.
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Derniers commentaires

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Mon oncle !!!! Alors si les anonymes se mettent à parler maintenant ou va t’on 🤣

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Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol

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On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo

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Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????

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Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire

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