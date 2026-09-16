Stassin raconte le sale coup de l’ASSE au mercato

Annoncé sur le départ dès le début de l’été, Lucas Stassin a dû attendre la toute fin de mercato pour quitter l’AS Saint-Etienne. L’attaquant belge a atterri en prêt au FC Séville au terme d’un feuilleton selon lui marqué par les exigences excessives de ses dirigeants.

Lucas Stassin a fini le mercato soulagé. Retenu l’été dernier, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne a cette fois obtenu un bon de sortie. Son départ aurait pu se conclure assez rapidement dans la mesure où de nombreux courtisans se sont manifestés. Mais le Belge, finalement prêté pour 2,5 M€ avec option d’achat (25 M€) au FC Séville, après une prolongation chez les Verts jusqu’en 2028, assure que la gourmandise du club stéphanois a longtemps représenté un obstacle.

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« C'était un transfert de dernière minute, a confié l’ancien joueur de Westerlo à DH Les Sports+. Il y avait beaucoup d'intérêt. Plusieurs clubs se sont renseignés sur les conditions, mais Saint-Etienne réclamait au départ une somme folle. Cela a rendu les choses compliquées. Le prix était trop élevé. Après tout, je ne jouais "que" en deuxième division. » Selon lui, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l'ex-sélectionneur de la Belgique Rudi Garcia ne l’a pas convoqué pour le Mondial 2026.

« J'ai été déçu de manquer la Coupe du monde, a-t-il avoué. Même si je comprenais la position de Rudi Garcia, je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. C'est pourquoi je tenais tant à ce transfert. Séville est l'endroit idéal : je peux y progresser et affronter les meilleures équipes du monde, ce qui devrait aussi favoriser mes chances avec les Diables Rouges. »