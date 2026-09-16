Stassin

Stassin raconte le sale coup de l’ASSE au mercato

ASSE16 sept. , 15:00
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Annoncé sur le départ dès le début de l’été, Lucas Stassin a dû attendre la toute fin de mercato pour quitter l’AS Saint-Etienne. L’attaquant belge a atterri en prêt au FC Séville au terme d’un feuilleton selon lui marqué par les exigences excessives de ses dirigeants.
Lucas Stassin a fini le mercato soulagé. Retenu l’été dernier, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne a cette fois obtenu un bon de sortie. Son départ aurait pu se conclure assez rapidement dans la mesure où de nombreux courtisans se sont manifestés. Mais le Belge, finalement prêté pour 2,5 M€ avec option d’achat (25 M€) au FC Séville, après une prolongation chez les Verts jusqu’en 2028, assure que la gourmandise du club stéphanois a longtemps représenté un obstacle.

Lire aussi

Stassin à l'ASSE, son retour est déjà confirméStassin à l'ASSE, son retour est déjà confirmé
« C'était un transfert de dernière minute, a confié l’ancien joueur de Westerlo à DH Les Sports+. Il y avait beaucoup d'intérêt. Plusieurs clubs se sont renseignés sur les conditions, mais Saint-Etienne réclamait au départ une somme folle. Cela a rendu les choses compliquées. Le prix était trop élevé. Après tout, je ne jouais "que" en deuxième division. » Selon lui, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l'ex-sélectionneur de la Belgique Rudi Garcia ne l’a pas convoqué pour le Mondial 2026.
« J'ai été déçu de manquer la Coupe du monde, a-t-il avoué. Même si je comprenais la position de Rudi Garcia, je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. C'est pourquoi je tenais tant à ce transfert. Séville est l'endroit idéal : je peux y progresser et affronter les meilleures équipes du monde, ce qui devrait aussi favoriser mes chances avec les Diables Rouges. »
Buteur dès son premier match en Espagne, c’était contre l’Espanyol Barcelone (1-1) le 6 septembre en Liga, Lucas Stassin s’estime désormais légitime avant l’annonce de la liste du nouveau sélectionneur Mark van Bommel. « Je vais regarder sa conférence de presse vendredi. Il y a des vols directs entre Séville et Charleroi, ça facilite les choses. Mais je serais venu à pied s'il le fallait », a lâché le Stéphanois, en concurrence avec Romelu Lukaku, Charles de Ketelaere, Loïs Openda ou encore Matias Fernandez-Pardo.
Articles Recommandés
Tv Pierre Menes Applaudit Le Gros Coup De Ligue 1
TV

TV : Pierre Ménès applaudit le gros coup de Ligue 1+

Rennes Et Nice Negocient Laccord Est Imminent
Ligue 1

Rennes et Nice négocient, l’accord est imminent

Ol Michele Kang Bannit Les Methodes Textor Et Aulas
OL

OL : Michele Kang bannit les méthodes Textor et Aulas

Zero Match En Pro Lom Reve Deja De Sa Vente
OM

Zéro match en pro, l'OM rêve déjà de sa vente

Fil Info

16 sept. , 17:30
TV : Pierre Ménès applaudit le gros coup de Ligue 1+
16 sept. , 17:00
Rennes et Nice négocient, l’accord est imminent
16 sept. , 16:30
OL : Michele Kang bannit les méthodes Textor et Aulas
16 sept. , 16:00
Zéro match en pro, l'OM rêve déjà de sa vente
16 sept. , 15:30
PSG : Lennart Karl fait rêver Paris, ce sera 100 ME
16 sept. , 14:30
OM : De Zerbi l'a mis dehors, il rétablit la vérité
16 sept. , 14:00
EdF : Zidane écarte de son staff un médecin trop bavard
16 sept. , 13:30
Lens : Daniel Riolo applaudit le coup de génie lensois
16 sept. , 13:00
OM : Genesio accueille un nouveau serial buteur

Derniers commentaires

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

En quoi abandonner une participation en EL aurait amélioré la situation financière du club ?

OL : Michele Kang bannit les méthodes Textor et Aulas

ne dis pas n'importe quoi, les sardines ça fait longtemps qu'elles ne rèvent plus, quant à Mme Kang elle a au moins le mérite de réparer le club mis en lambeaux par ses prédécesseurs, la dette va pas s'évaporer par magie

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Et pour vous la L2, l'an dernier, vous étiez où ?

OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

Si les clubs pouvaient negocier leurs droits a l'etranger comme la Juventus lar exemple, oui . Sinon, ca sert a rien les joueurs jap ou coreens

OL : Michele Kang bannit les méthodes Textor et Aulas

Oui tu as raison mais tu occultes le plus important : elle a sauvé le club d’être le nouveau Bordeaux. On est en L1 et en EL. Elle a le totem d’immunité pour ça . Elle a clairement b dit qu’on réduisait la voilure au moins encore 2 saisons

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading