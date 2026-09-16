Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG

Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG

PSG16 sept. , 12:00
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
A la recherche d’un défenseur central cet été, le Paris Saint-Germain a raté le gros coup Jérémy Jacquet. Un immense regret pour le club de la capitale au vu du niveau affiché par le Français à Liverpool.
Le Paris Saint-Germain s’est montré très actif cet été durant le mercato. En revanche, le club de la capitale n’a pas réussi à se renforcer en défense centrale, malgré les manques identifiés par Luis Enrique et Luis Campos dans ce secteur de jeu. En attendant de possibles retouches cet hiver, le PSG aborde donc cette première partie de saison avec Pacho, Marquinhos, Zabarnyi, Beraldo et Lucas Hernandez en défense centrale. Un joueur peut laisser des regrets à l’état-major parisien : Jérémy Jacquet.

Jacquet, le profil idéal pour le PSG

Après un accord trouvé avec Rennes l’hiver dernier, le défenseur français de 21 ans a rejoint Liverpool cet été. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son intégration a été très rapide puisque Jacquet est déjà un titulaire indiscutable d’Andoni Iraola au côté de Virgil van Dijk. Ses performances en Premier League depuis le début de la saison sont monstrueuses, au point d’en faire un sérieux candidat pour une place en équipe de France ce vendredi à l’occasion de la première liste de Zinedine Zidane.
Le compte communautaire Mega PSG est d’ailleurs très jaloux de l’explosion de l’ex-Rennais sur les bords de la Mersey et estime que le joueur était parfait pour le Paris SG. « Jérémy Jacquet était sous nos yeux. J’imagine la paire avec Pacho… Avec la nouvelle politique du club, Jacquet c’était le profil idéal. Jeune, français, peut se développer chez nous… » regrette le compte suivi par plus de 70.000 supporters du Paris Saint-Germain. Jérémy Jacquet était effectivement sous les yeux du club parisien puisqu’il brillait en Ligue 1 avec Rennes. Mais c’est Liverpool qui a été le plus rapide et le plus inspiré en posant rapidement 60 millions d’euros sur la table pour recruter le joueur formé au Stade Rennais.
Articles Recommandés
Pl Pierre Sage Menace Et Renvoye A Lol
OL

PL : Pierre Sage menacé et renvoyé à l'OL

Om Un Brillant Milieu Japonais Propose A Lorenzi
OM

OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

Real Liverpool Accelere Pour Faire Revenir Alexander Arnold
Premier League

Real : Liverpool accélère pour faire revenir Alexander-Arnold

Tv Un Ancien Chroniqueur Signe La Mort De Lequipe Du Soir
TV

TV : Un ancien chroniqueur signe la mort de l’Equipe du Soir

Fil Info

16 sept. , 12:40
PL : Pierre Sage menacé et renvoyé à l'OL
16 sept. , 12:20
OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi
16 sept. , 11:30
Real : Liverpool accélère pour faire revenir Alexander-Arnold
16 sept. , 11:00
TV : Un ancien chroniqueur signe la mort de l’Equipe du Soir
16 sept. , 10:30
Offre pour JJ Gabriel, le PSG passe à l'action
16 sept. , 10:00
OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais
16 sept. , 9:30
L1 : Lille-Troyes explose les compteurs avec 13 millions de téléspectateurs
16 sept. , 9:00
Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique
16 sept. , 8:40
OL : Fonseca le vire, sa réponse est magnifique

Derniers commentaires

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Mon oncle !!!!

Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG

Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol

OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading