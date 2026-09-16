Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG

A la recherche d’un défenseur central cet été, le Paris Saint-Germain a raté le gros coup Jérémy Jacquet. Un immense regret pour le club de la capitale au vu du niveau affiché par le Français à Liverpool.

Le Paris Saint-Germain s’est montré très actif cet été durant le mercato . En revanche, le club de la capitale n’a pas réussi à se renforcer en défense centrale, malgré les manques identifiés par Luis Enrique et Luis Campos dans ce secteur de jeu. En attendant de possibles retouches cet hiver, le PSG aborde donc cette première partie de saison avec Pacho, Marquinhos, Zabarnyi, Beraldo et Lucas Hernandez en défense centrale. Un joueur peut laisser des regrets à l’état-major parisien : Jérémy Jacquet.

Jacquet, le profil idéal pour le PSG

Après un accord trouvé avec Rennes l’hiver dernier, le défenseur français de 21 ans a rejoint Liverpool cet été. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son intégration a été très rapide puisque Jacquet est déjà un titulaire indiscutable d’Andoni Iraola au côté de Virgil van Dijk. Ses performances en Premier League depuis le début de la saison sont monstrueuses, au point d’en faire un sérieux candidat pour une place en équipe de France ce vendredi à l’occasion de la première liste de Zinedine Zidane.