Valero

OM : Genesio accueille un nouveau serial buteur

OM16 sept. , 13:00
parCorentin Facy
5
Ajouter comme source préférée sur Google
En manque de solutions offensives, Bruno Genesio pourrait innover contre Besiktas à Istanbul. L’entraîneur de l’OM a notamment fait monter dans le groupe professionnel Antoine Valero, serial buteur en jeunes.
Le mercato estival a été terrible pour l’Olympique de Marseille avec les départs de nombreux joueurs, notamment dans le secteur offensif, qui n’ont pas pu être remplacés. Les choix de Bruno Genesio sont donc limités et pour l’instant, tout repose sur Harit, Gouiri et Paixao. Le coach phocéen le sait, cela ne pourra pas durer toute la saison et il va falloir trouver d’autres solutions en attaque. Maupay et Moumbagna sont revenus de prêt mais n’entrent pas dans les plans de Genesio pour l’instant.

Antoine Valero va avoir sa chance à l'OM

Pour le déplacement à Besiktas ce jeudi en Europa League, un jeune pourrait en revanche avoir sa chance. Abdallah et Mmadi ont déjà été testés sur les ailes, et Genesio pourrait en faire de même avec l’avant-centre Antoine Valero. Formé au club, l’attaquant de 18 ans a réalisé une saison gigantesque en 2025-2026 avec un total de 23 buts (15 en National U19, 4 en National 2, 2 en Youth League, 2 en Gambardella).
Courtisé par le RC Lens et le Betis Séville cet été, Antoine Valero a été retenu par Grégory Lorenzi, persuadé que l’international U19 de l’équipe de France aurait sa chance avec l’OM cette saison. Cela se confirme puisqu’à la veille du déplacement en Turquie, Antoine Valero s’entraîne avec le groupe professionnel pour l’une des premières fois de la saison. La preuve que Bruno Genesio veut le voir à l’oeuvre.

Lire aussi

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillaisOM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais
Reste maintenant à voir si le staff du club olympien décidera de convoquer Antoine Valero pour ce match d’Europa League, et si le jeune attaquant d’1m84 disputera ses premières minutes avec les professionnels. Le signal envoyé à la formation marseillaise serait excellente. Maupay et Moumbagna, quasiment pas utilisés depuis le début du championnat, prendraient eux un sacré coup sur la tête si Valero venait à terme à s’imposer comme la solution privilégiée de Bruno Genesio en doublure de l’indiscutable Amine Gouiri, déjà auteur de 4 buts en 4 matchs de Ligue 1 cette saison.
Articles Recommandés
Tv Pierre Menes Applaudit Le Gros Coup De Ligue 1
TV

TV : Pierre Ménès applaudit le gros coup de Ligue 1+

Rennes Et Nice Negocient Laccord Est Imminent
Ligue 1

Rennes et Nice négocient, l’accord est imminent

Ol Michele Kang Bannit Les Methodes Textor Et Aulas
OL

OL : Michele Kang bannit les méthodes Textor et Aulas

Zero Match En Pro Lom Reve Deja De Sa Vente
OM

Zéro match en pro, l'OM rêve déjà de sa vente

Fil Info

16 sept. , 17:30
TV : Pierre Ménès applaudit le gros coup de Ligue 1+
16 sept. , 17:00
Rennes et Nice négocient, l’accord est imminent
16 sept. , 16:30
OL : Michele Kang bannit les méthodes Textor et Aulas
16 sept. , 16:00
Zéro match en pro, l'OM rêve déjà de sa vente
16 sept. , 15:30
PSG : Lennart Karl fait rêver Paris, ce sera 100 ME
16 sept. , 15:00
Stassin raconte le sale coup de l’ASSE au mercato
16 sept. , 14:30
OM : De Zerbi l'a mis dehors, il rétablit la vérité
16 sept. , 14:00
EdF : Zidane écarte de son staff un médecin trop bavard
16 sept. , 13:30
Lens : Daniel Riolo applaudit le coup de génie lensois

Derniers commentaires

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

En quoi abandonner une participation en EL aurait amélioré la situation financière du club ?

OL : Michele Kang bannit les méthodes Textor et Aulas

ne dis pas n'importe quoi, les sardines ça fait longtemps qu'elles ne rèvent plus, quant à Mme Kang elle a au moins le mérite de réparer le club mis en lambeaux par ses prédécesseurs, la dette va pas s'évaporer par magie

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Et pour vous la L2, l'an dernier, vous étiez où ?

OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

Si les clubs pouvaient negocier leurs droits a l'etranger comme la Juventus lar exemple, oui . Sinon, ca sert a rien les joueurs jap ou coreens

OL : Michele Kang bannit les méthodes Textor et Aulas

Oui tu as raison mais tu occultes le plus important : elle a sauvé le club d’être le nouveau Bordeaux. On est en L1 et en EL. Elle a le totem d’immunité pour ça . Elle a clairement b dit qu’on réduisait la voilure au moins encore 2 saisons

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading