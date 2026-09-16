OM : Genesio accueille un nouveau serial buteur

En manque de solutions offensives, Bruno Genesio pourrait innover contre Besiktas à Istanbul. L’entraîneur de l’OM a notamment fait monter dans le groupe professionnel Antoine Valero, serial buteur en jeunes.

Le mercato estival a été terrible pour l’Olympique de Marseille avec les départs de nombreux joueurs, notamment dans le secteur offensif, qui n’ont pas pu être remplacés. Les choix de Bruno Genesio sont donc limités et pour l’instant, tout repose sur Harit, Gouiri et Paixao. Le coach phocéen le sait, cela ne pourra pas durer toute la saison et il va falloir trouver d’autres solutions en attaque. Maupay et Moumbagna sont revenus de prêt mais n’entrent pas dans les plans de Genesio pour l’instant.

Antoine Valero va avoir sa chance à l'OM

Pour le déplacement à Besiktas ce jeudi en Europa League, un jeune pourrait en revanche avoir sa chance. Abdallah et Mmadi ont déjà été testés sur les ailes, et Genesio pourrait en faire de même avec l’avant-centre Antoine Valero. Formé au club, l’attaquant de 18 ans a réalisé une saison gigantesque en 2025-2026 avec un total de 23 buts (15 en National U19, 4 en National 2, 2 en Youth League, 2 en Gambardella).

Courtisé par le RC Lens et le Betis Séville cet été , Antoine Valero a été retenu par Grégory Lorenzi, persuadé que l’international U19 de l’équipe de France aurait sa chance avec l’OM cette saison. Cela se confirme puisqu’à la veille du déplacement en Turquie, Antoine Valero s’entraîne avec le groupe professionnel pour l’une des premières fois de la saison. La preuve que Bruno Genesio veut le voir à l’oeuvre.