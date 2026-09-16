EdF : Zidane écarte de son staff un médecin trop bavard

Si les clubs pouvaient negocier leurs droits a l'etranger comme la Juventus lar exemple, oui . Sinon, ca sert a rien les joueurs jap ou coreens
Oui tu as raison mais tu occultes le plus important : elle a sauvé le club d’être le nouveau Bordeaux. On est en L1 et en EL. Elle a le totem d’immunité pour ça . Elle a clairement b dit qu’on réduisait la voilure au moins encore 2 saisons
Difficile de lui en vouloir quand même. Elle récupère les pots cassés. Pour les 12.5 euros tu prends le tram à carré de soie et c'est gratuit. Après le reste c'est du sportif et on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a pendant longtemps avant d'avoir des comptes sains
PS doit être le Arteta de l’OL
Elle en sait des choses la Chacha ! Elle sait surtout raconter ce que tout le monde sait déjà ! Elle va faire un flop avec son bouquin à 2 balles.... Pfou les filles et le foot c'est comme nous avec le tricot : on n'atteint pas la maille...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
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|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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Nommé dans un premier temps dans le staff de Zinédine Zidane, le podologue alsacien Marc Retali ne figure plus dans la nouvelle mouture officialisée mardi. La faute à une sortie médiatique. ➡️ l.lequipe.fr/6z5