EdF : Zidane écarte de son staff un médecin trop bavard

Annoncé dans la première version du staff de Zinedine Zidane en équipe de France, Marc Rétali ne fera finalement pas partie de l’aventure. Il a déjà été écarté par la Fédération française de football.

A quelques jours de l’annonce de sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane a communiqué son staff officiel et définitif. Marc Rétali n’en fait pas partie. Le podologue était pourtant annoncé dans la première version du staff il y a quelques semaines. Les choses ont changé selon L’Equipe, qui rapporte que Marc Retali paie au prix cher une interview donnée à RMC il y a quelques jours.

« Je n'ai fait aucune demande de rien et j'ai été sollicité. Effectivement j'ai été surpris, J’ai cru à une blague au début… Zinedine Zidane a nommé un médecin qui s'appelle Hervé Collado, à qui il a donné la mission de faire un staff médical. C’est lui qui m'a contacté pour me dire au départ qu'il avait un projet, sans me dire quoi » a-t-il notamment raconté à la radio. Très bavard, Marc Rétali n’avait pas à divulguer toutes ces informations selon la FFF, qui a fait le choix de s’en séparer.

« Le devoir de réserve n’a pas été respecté » indique l’entourage du staff de l’équipe de France. La décision a été prise en collaboration avec Zinedine Zidane et avec le nouveau médecin de la sélection Hervé Collado. Les deux hommes n’avaient certainement pas envie d’avoir dans leur staff un élément trop proche des médias, et enclin à donner plusieurs informations internes comme les dessous de sa nomination et peut-être plus tard des données confidentielles sur la santé des joueurs.

Marc Rétali, qui avait fait part de sa joie et de sa surprise à l’idée d’intégrer le staff d’une légende comme Zinedine Zidane en équipe de France, ne fera donc pas partie de l’aventure. Pour rappel, la Fédération française de football a officialisé mardi un staff de 23 personnes dont Fabian Barthez en tant qu’entraîneur des gardiens. Ancien journaliste de Canal+, Xavier Giraudon sera lui le nouveau chef de presse des Bleus.