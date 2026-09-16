TV : Un ancien chroniqueur signe la mort de l’Equipe du Soir

Ancien chroniqueur de l’émission, Gilles Favard est certain que l’Equipe du Soir vit ses dernières heures. Selon lui, la refonte du programme et les faibles audiences depuis le début de la saison vont bientôt signer la fin de l’EDS.

A l’instar de Téléfoot, L’Equipe du Soir a failli disparaître cet été. Les deux programmes continuent finalement d’être diffusés et se sont même associés dans le cadre de Téléfoot l’After, avec des chroniqueurs de la Chaîne L’Equipe, le dimanche à midi. Les chaînes cherchent des solutions pour relancer des émissions de télé qui peinent de plus en plus à convaincre et à séduire les téléspectateurs, Canal+ peut également en témoigner avec les audiences plus basses que jamais du Canal Football Club, le dimanche soir en clair.

En ce qui concerne l’Equipe du Soir, la refonte a été totale avec une émission totalement repensée et le départ de dizaines de chroniqueurs, de Duluc à Domenech en passant par Micoud ou encore Lions. Ancien de la bande, Gilles Favard n’a pas non plus été reconduit. Dans l’émission La Baze, l’ancien directeur sportif du FC Nantes ne s’est d’ailleurs pas montré très optimiste quant à l’avenir du programme piloté par Olivier Ménard, désormais diffusé uniquement du mardi au vendredi soir.

« Ils ont refait l’Equipe du Soir, il faut une parité complète… Deux hommes et deux femmes avec Olivier Ménard au milieu. L’émission a failli être supprimée, mais elle est toujours sur le toboggan, et le toboggan qui tombe » révèle Gilles Favard, avant de poursuivre.

« Va-t-elle disparaître ? Là ils sont à 200 à l’heure en accélérant et le mur n’est pas loin. Ca va péter, c’est une évidence. D’après ce qu’on sait, les audiences ne sont pas terribles. Les gens qui parlent dans l'émission ne regardent pas les matchs de foot et nous expliquent le football. De qui je parle ? C’est facile à savoir… Un ancien international de football. Il faut arrêter de nous raconter des conneries » estime celui qui a été chroniqueur dans l’Equipe du Soir pendant près de dix ans, et qui, à l’instar d’une dizaines de ses collègues, n’a pas été reconduit sur le programme à la rentrée du mois de septembre.