TV : Besiktas - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Bah voilà , harit en 10 Abdallah titulaire maintenant il faut que Gomes et Abdelli dégagent sur le banc
Espèce d'abruti ou est ce que t'a vu qui le critiquait ? Surtout venant d'un mec qui passait ses journées à critiquer Mbappé qd il jouait au PSG ! T'es vraiment qu'un décérébré, tu passes tes journées à raconter n'importe quoi, mais des anciens pro n'auraient pas le droit de donner leur avis ! Tu continues à faire ton mariole, toi faut vraiment te calmer une bonne fois pour toute !
Vu le niveau de jeu affiché et le manque de contrôle la plupart du temps c'est un excellent résultat pour Paris !
Pas besoin de fouteur de merde en EDF...
Sur les ailes ta énormément perdu Endrick même si y’a des choses à dire collectivement il est bien au dessus de Nuamah dans tout les domaines Et nakamura c’est un profil totalement différent de Fofana Moreira et je doute qui soit meilleur que les deux Y’a juste au poste de 9 que tu t’es renforcé
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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