TV : Besiktas - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV : Besiktas - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

OM14 sept. , 7:30
parAlexis Rose
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Suite à un début de saison très compliqué en Ligue 1, l’Olympique de Marseille va tenter de prendre un bol d’air frais en Europa League face à Besiktas.

Quelle heure pour Besiktas - OM ?

Longtemps dans la course à la Ligue des Champions la saison dernière, le club phocéen a réalisé un mauvais sprint final, mais a quand même validé une place en Europa League. C’est donc avec de belles ambitions européennes que Marseille débute cette saison. Pour son premier match, l’OM se déplacera en Turquie à Besiktas. Ce match aura lieu ce jeudi 17 septembre à 21h00 au Tüpraş Stadium.

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Sur quelle chaîne suivre Besiktas - OM ?

Cette rencontre entre l’OM et un club truc est attendue par de nombreux suiveurs du foot en France. Elle sera diffusée sur l’antenne de Canal+.

Les compos probables de Besiktas - OM :

Passé par trois tours préliminaires pour se qualifier en phase régulière de l’Europa League, Besiktas est prêt au combat. Tombeur de Midtjylland, du Hradec Kralove et du Kauno Zalgiris durant l’été dernier, le club turc réalise un bon début de saison. Deuxième de la Super Lig, avec trois victoires de suite depuis la fin août, Besiktas défiera donc l’OM avec ambition.
La compo probable de Besiktas : Nubel - Murillo, Agbadou, Topcu, Yilmaz - Olaitan, Ozcan, Kokcu - Cerny, Vlahovic, Trossard.
Dans le dur en Ligue 1, avec trois défaites de suite, l’OM est enfoncé dans le bas du classement du championnat de France. À la lutte avec les clubs qui jouent le maintien, le club phocéen, qui a connu un mercato estival catastrophique sans la moindre recrue, espère se donner de l’air en C3. Pour cela, Bruno Génésio va aligner une belle équipe, trois jours avant d’aborder le Classique face au PSG au Vélodrome.
La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Gomes, Hojbjerg, Abdelli - Harit, Gouiri, Paixao.

Europa League

17 septembre 2026 à 21:00
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Bah voilà , harit en 10 Abdallah titulaire maintenant il faut que Gomes et Abdelli dégagent sur le banc

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Espèce d'abruti ou est ce que t'a vu qui le critiquait ? Surtout venant d'un mec qui passait ses journées à critiquer Mbappé qd il jouait au PSG ! T'es vraiment qu'un décérébré, tu passes tes journées à raconter n'importe quoi, mais des anciens pro n'auraient pas le droit de donner leur avis ! Tu continues à faire ton mariole, toi faut vraiment te calmer une bonne fois pour toute !

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Sur les ailes ta énormément perdu Endrick même si y’a des choses à dire collectivement il est bien au dessus de Nuamah dans tout les domaines Et nakamura c’est un profil totalement différent de Fofana Moreira et je doute qui soit meilleur que les deux Y’a juste au poste de 9 que tu t’es renforcé

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